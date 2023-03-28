Эмбарго на нефть — россия утверждает, что перенаправила ресурс в Индию и Китай

Заявляют, что не понесли финансовые потери

В россии заявляют, что не понесли финансовых потерь после введения западного эмбарго на нефть благодаря успешному перенаправлению ресурса на другие рынки. В основном помогли в этом Индия и Китай.

Об этом заявил российский министр энергетики Николай Шульгинов на энергетическом форуме, пишет агентство Reuters.

Новые рынки сбыта для нефти рф

Как утверждает российский чиновник, весь экспорт сырой нефти, который невозможно поставлять из-за западных санкций на рынки Европы, был перенаправлен в "дружественные" страны. При этом признал, что приходится в дальнейшем сокращать добычу нефти и газа.

Агентство напоминает, что Запад ввел широкие санкции, в том числе эмбарго на морской импорт российской нефти после того, как москва ввела войска в Украину в феврале 2022 года.

"Сегодня могу сказать, что нам удалось полностью переориентировать весь объем пострадавшего от эмбарго экспорта. Уменьшения продаж не было", — сообщил Шульгинов.

Примечательно то, что другой российский чиновник на этом мероприятии, генеральный директор российской нефтяной компании "Газпром нефть" (SIBN.MM) Александр Дюков заявил, что в 2023 году станет тяжелее, чем в 2022 году. Давление со стороны санкций будет расти.

Новые покупатели российской нефти

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Индия стала крупнейшим покупателем эталонной российской нефти сорта Urals в марте этого года. Поставки в эту страну составят более 50% всего морского экспорта Urals, в то время как Китай занимает второе место.

Он утверждает, что в прошлом году продажи нефти в Индию повысились в 22 раза, однако не уточнил объемы продаж.

"Доходы от энергетики составляли 42% федерального бюджета россии в 2022 году против 36% в 2021 году. Российская энергетическая отрасль устойчива, несмотря на вызов западных санкций. России необходимо сосредоточиться на увеличении экспорта энергоносителей в так называемые "дружественные" страны и продолжать развивать инструменты страхования, необходимые для поддержки этой торговли", — процитировало Новака агентство Reuters.

Напомним, российский вице-премьер Александр Новак заявил о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Решение будет действовать еще три месяца.

Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.