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Эмбарго на нефть: россия утверждает, что избежала потерь благодаря Индии и Китаю

28 марта 2023 14:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Эмбарго на нефть — россия утверждает, что перенаправила ресурс в Индию и Китай
Заявляют, что не понесли финансовые потери
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В россии заявляют, что не понесли финансовых потерь после введения западного эмбарго на нефть благодаря успешному перенаправлению ресурса на другие рынки. В основном помогли в этом Индия и Китай.

Об этом заявил российский министр энергетики Николай Шульгинов на энергетическом форуме, пишет агентство Reuters.

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Как утверждает российский чиновник, весь экспорт сырой нефти, который невозможно поставлять из-за западных санкций на рынки Европы, был перенаправлен в "дружественные" страны. При этом признал, что приходится в дальнейшем сокращать добычу нефти и газа.

Агентство напоминает, что Запад ввел широкие санкции, в том числе эмбарго на морской импорт российской нефти после того, как москва ввела войска в Украину в феврале 2022 года.

"Сегодня могу сказать, что нам удалось полностью переориентировать весь объем пострадавшего от эмбарго экспорта. Уменьшения продаж не было", — сообщил Шульгинов.

Примечательно то, что другой российский чиновник на этом мероприятии, генеральный директор российской нефтяной компании "Газпром нефть" (SIBN.MM) Александр Дюков заявил, что в 2023 году станет тяжелее, чем в 2022 году. Давление со стороны санкций будет расти.

Новые покупатели российской нефти

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Индия стала крупнейшим покупателем эталонной российской нефти сорта Urals в марте этого года. Поставки в эту страну составят более 50% всего морского экспорта Urals, в то время как Китай занимает второе место.

Он утверждает, что в прошлом году продажи нефти в Индию повысились в 22 раза, однако не уточнил объемы продаж.

"Доходы от энергетики составляли 42% федерального бюджета россии в 2022 году против 36% в 2021 году. Российская энергетическая отрасль устойчива, несмотря на вызов западных санкций. России необходимо сосредоточиться на увеличении экспорта энергоносителей в так называемые "дружественные" страны и продолжать развивать инструменты страхования, необходимые для поддержки этой торговли", процитировало Новака агентство Reuters.

Напомним, российский вице-премьер Александр Новак заявил о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Решение будет действовать еще три месяца.

Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

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