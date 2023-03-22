Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Росія планує "добровільно" скоротити видобуток нафти arrow

Росія планує "добровільно" скоротити видобуток нафти

22 березня 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафта рф - видобуток планують надалі скорочувати
Рішення діятиме ще три місяці
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У росії заявили про подальше скорочення нафтовидобутку, яке називають "добровільним". Таким чином, рішення діятиме ще три місяці.

Про це заявив російський віцепрем'єр Олександр Новак, інформують тамтешні пропагандистські ресурси.

Читайте також:

Як скоротиться видобуток

Згідно з рішенням, продовжено "добровільне" скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу до червня включно.

"Відповідно до поточної ситуації на ринку, рішення про добровільне скорочення видобутку у розмірі 500 тис. барелів на добу діятиме до червня 2023 року включно", — сказав Новак.
 
За його словами, росія близька до виходу на цільовий рівень скорочення нафтовидобутку на 500 тис. б/д, найближчими днями вдасться досягнути цього.

Що відомо про "добровільне" зменшення нафтовидобутку

У березні росія заявила про рішення "добровільного" скорочення видобутку нафти на 500 тис. б/д. На такий крок країна-агресор пішла після того, як у неї вимушено скоротилися ринки збуту після введеного країнами Заходу ембарго та "стелі цін" на нафту.
 
Тепер росії доводиться продавати нафту з величезними знижками, щоб отримати хоч якісь прибутки.

Раніше повідомлялося, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

Нагадаємо, банкопад у Сполучених Штатах спричинив падіння світових цін на нафту та пальне. За умови збереження цього тренду ціни на пальне в Україні також продовжать знижуватися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:23 На Херсонщині викрито 21 колаборанта за співпрацю з ворогом, серед них поліцейські

13:22 Кремль повідомив, чи говорили путін і Сі Цзіньпін про "формулу миру" Зеленського

13:10 Українцям роздадуть ще мільйони LED-ламп: як оформити у "Дії"

Оновлено

13:05 В Україні по-новому перевірятимуть п'яних водіїв: що змінилося

13:00 УДП погодило перейменування перших 12 суден

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:56Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: як виглядає обстріляна багатоповерхівка

12:56 Ексчоловіка Ольги Сумської прооперувала: до чого тут Віталій Кличко

12:56 Влада Бєлгородської області заявила про "обстріл ЗСУ": загинув чоловік

12:53 З підвалу атакованого дронами гуртожитку у Ржищеві евакуювали понад 200 людей

12:46Чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев загинув на фронті

Новина з відео

12:56Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: як виглядає обстріляна багатоповерхівка

Новина з відео

12:30 Воєнний злочин рф: прокуратура розпочала розслідування ракетної атаки по Одесі

Новина з відео

12:20 Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи в тимчасово окупованому Криму

Новина з відео

11:29 Кількість жертв нічного обстрілу гуртожитку на Київщині збільшилася

Новина з відео

10:50 Зміна тактики: рф почали економити морські ракети, — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:28 У Криму по радіо звучать рекомендації щодо евакуації з півострова: що відомо

Новина з відео

23:41 Фанати дочекалися: Дорофєєва та Кацурін вперше виступили з піснею "Щоб не було"

Ексклюзив

23:00В Одесі пошкоджено будівлю монастиря: з'явились перші кадри наслідків ракетного удару

Новина з відео

22:59 "Сьогодні Україна почала відзначати річницю перших переможних битв": звернення Зеленського

Новина з відео

22:24 Не витримав: у студії пропагандиста Соловйова гість знепритомнів

Новина з фото

12:33 Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Новина з фото

21:23 Знаменитості-емігранти: ТОП-5 зірок-біженців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:44 Скільки витрачає на місяць та чи дружить з Потапом: все найцікавіше з інтерв'ю Позитива

18:55Стануть золотими: які продукти на Великдень варто купувати вже зараз

Ексклюзив

18:50На що здатні іноземні МіГи, або Як народжується авіакоаліція

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Ексклюзив

18:00Таємниці Балтійського моря: хто стоїть за підривом "Північних потоків", — думка експерта

Актуальне по темі

None 22 Березень 13:23

На Херсонщині викрито 21 колаборанта за співпрацю з ворогом, серед них поліцейські

None 22 Березень 13:22

Кремль повідомив, чи говорили путін і Сі Цзіньпін про "формулу миру" Зеленського

None 22 Березень 13:22

Українцям роздадуть ще мільйони LED-ламп: як оформити у "Дії"

None 22 Березень 13:05

В Україні по-новому перевірятимуть п'яних водіїв: що змінилося

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB