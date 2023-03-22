Нафта рф - видобуток планують надалі скорочувати

Рішення діятиме ще три місяці

У росії заявили про подальше скорочення нафтовидобутку, яке називають "добровільним". Таким чином, рішення діятиме ще три місяці.

Про це заявив російський віцепрем'єр Олександр Новак, інформують тамтешні пропагандистські ресурси.

Як скоротиться видобуток

Згідно з рішенням, продовжено "добровільне" скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу до червня включно.

"Відповідно до поточної ситуації на ринку, рішення про добровільне скорочення видобутку у розмірі 500 тис. барелів на добу діятиме до червня 2023 року включно", — сказав Новак.



За його словами, росія близька до виходу на цільовий рівень скорочення нафтовидобутку на 500 тис. б/д, найближчими днями вдасться досягнути цього.

Що відомо про "добровільне" зменшення нафтовидобутку

У березні росія заявила про рішення "добровільного" скорочення видобутку нафти на 500 тис. б/д. На такий крок країна-агресор пішла після того, як у неї вимушено скоротилися ринки збуту після введеного країнами Заходу ембарго та "стелі цін" на нафту.



Тепер росії доводиться продавати нафту з величезними знижками, щоб отримати хоч якісь прибутки.

Раніше повідомлялося, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

Нагадаємо, банкопад у Сполучених Штатах спричинив падіння світових цін на нафту та пальне. За умови збереження цього тренду ціни на пальне в Україні також продовжать знижуватися.