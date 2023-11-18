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EU4Business заплатить українцям по 10 тисяч євро — умови програми

18 листопада 2023 16:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від EU4Business — хто з українців отримає по 10 тисяч євро
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Програма EU4Business в Україні, що фінансується ЄС, надасть українським телеком-компаніям кошти на відновлення інтернету на деокупованих територіях. Взяти участь у грантовій програмі запрошують фірми з дев'яти областей.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Детальніше про фінансування EU4Business

"Телеком-компанії із деокупованих територій можуть отримати гранти для відновлення інтернету", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Мінцифри, сімдесят компаній отримають до 10 тисяч євро. Кошти нададуть в рамках програми ReACT4UA/EU4Busines від уряду Німеччини.

Долучитися до відновлення інтернету на деокупованих територіях запрошують компанії, які працюють у таких областях:

  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Київській (окрім Києва);  
  • Луганській;
  • Миколаївській;
  • Харківській;
  • Чернігівській;  
  • Херсонській;
  • Сумській.

Виділену фінансову допомогу від EU4Busines можна витратити на придбання:

  • телекомунікаційного обладнання;
  • матеріалів для відновлення мереж;
  • оплату рахунків за електроенергію;
  • орендну плату;
  • оплату з утримання мереж;
  • заробітні плати працівників.

Всі охочі взяти участь у програмі можуть дізнатися подробиці та заповнити заявку за наступним посиланням.

Кінцевий термін реєстрації — 18:00 30 листопада поточного року.

Можна надіслати запитання на електронну адресу: [email protected], де необхідно вказати "EU4Business Telecom — додаткові запитання".

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з шести областей можуть отримати фінансову допомогу у понад 10 тис. грн. Гроші надає Естонська рада у справах біженців.

Також ми писали, що у восьми українських регіонах діє програма допомоги у вигляді грошових ваучерів на продукти харчування. Таку можливість надає Благодійний фонд "Карітас-Спес".

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