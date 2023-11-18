Допомога від EU4Business — хто з українців отримає по 10 тисяч євро

EU4Business заплатить українцям по 10 тисяч євро — умови програми
Програма EU4Business в Україні, що фінансується ЄС, надасть українським телеком-компаніям кошти на відновлення інтернету на деокупованих територіях. Взяти участь у грантовій програмі запрошують фірми з дев'яти областей.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Детальніше про фінансування EU4Business
"Телеком-компанії із деокупованих територій можуть отримати гранти для відновлення інтернету", — йдеться у повідомленні.
Як зазначають у Мінцифри, сімдесят компаній отримають до 10 тисяч євро. Кошти нададуть в рамках програми ReACT4UA/EU4Busines від уряду Німеччини.
Долучитися до відновлення інтернету на деокупованих територіях запрошують компанії, які працюють у таких областях:
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Київській (окрім Києва);
- Луганській;
- Миколаївській;
- Харківській;
- Чернігівській;
- Херсонській;
- Сумській.
Виділену фінансову допомогу від EU4Busines можна витратити на придбання:
- телекомунікаційного обладнання;
- матеріалів для відновлення мереж;
- оплату рахунків за електроенергію;
- орендну плату;
- оплату з утримання мереж;
- заробітні плати працівників.
Всі охочі взяти участь у програмі можуть дізнатися подробиці та заповнити заявку за наступним посиланням.
Кінцевий термін реєстрації — 18:00 30 листопада поточного року.
Можна надіслати запитання на електронну адресу: [email protected], де необхідно вказати "EU4Business Telecom — додаткові запитання".
Більше про допомогу
Нагадаємо, українці з шести областей можуть отримати фінансову допомогу у понад 10 тис. грн. Гроші надає Естонська рада у справах біженців.
Також ми писали, що у восьми українських регіонах діє програма допомоги у вигляді грошових ваучерів на продукти харчування. Таку можливість надає Благодійний фонд "Карітас-Спес".
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