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EU4Business заплатит украинцам по 10 тысяч евро — условия программы

18 ноября 2023 16:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от EU4Business — кто из украинцев получит по 10 тысяч евро
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Программа EU4Business в Украине, финансируемая ЕС, предоставит украинским телеком-компаниям средства на восстановление интернета на деоккупированных территориях. Принять участие в грантовой программе приглашают фирмы из девяти областей.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Подробнее о финансировании EU4Business

"Телеком-компании с деоккупированных территорий могут получить гранты для возобновления интернета", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минцифре, семьдесят компаний получат до 10 тысяч евро. Средства будут предоставлены в рамках программы ReACT4UA/EU4Busines от правительства Германии.

Присоединиться к возобновлению интернета на деоккупированных территориях приглашают компании, работающие в следующих областях:

  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Киевской (кроме Киева);
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Харьковской;
  • Черниговской;
  • Херсонской;
  • Сумской.

Выделенную финансовую помощь от EU4Busines можно потратить на приобретение:

  • телекоммуникационного оборудования;
  • материалов для обновления сетей;
  • оплату счетов за электроэнергию;
  • арендную плату;
  • оплату по содержанию сетей;
  • зарплаты работников.

Все желающие поучаствовать в программе могут узнать подробности и заполнить заявку по следующей ссылке.

Конечный срок регистрации — 18:00 30 ноября текущего года.

Можно отправить вопросы по электронному адресу: [email protected], где необходимо указать "EU4Business Telecom — дополнительные вопросы".

Больше о помощи

Напомним, украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.

Также мы писали, что в восьми украинских регионах действует программа помощи в виде валютных ваучеров на продукты питания. Такую возможность предоставляет Благотворительный фонд "Каритас-Спес".

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