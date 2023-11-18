Помощь от EU4Business — кто из украинцев получит по 10 тысяч евро

EU4Business заплатит украинцам по 10 тысяч евро — условия программы
Программа EU4Business в Украине, финансируемая ЕС, предоставит украинским телеком-компаниям средства на восстановление интернета на деоккупированных территориях. Принять участие в грантовой программе приглашают фирмы из девяти областей.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Подробнее о финансировании EU4Business
"Телеком-компании с деоккупированных территорий могут получить гранты для возобновления интернета", — говорится в сообщении.
Как отмечают в Минцифре, семьдесят компаний получат до 10 тысяч евро. Средства будут предоставлены в рамках программы ReACT4UA/EU4Busines от правительства Германии.
Присоединиться к возобновлению интернета на деоккупированных территориях приглашают компании, работающие в следующих областях:
- Донецкой;
- Запорожской;
- Киевской (кроме Киева);
- Луганской;
- Николаевской;
- Харьковской;
- Черниговской;
- Херсонской;
- Сумской.
Выделенную финансовую помощь от EU4Busines можно потратить на приобретение:
- телекоммуникационного оборудования;
- материалов для обновления сетей;
- оплату счетов за электроэнергию;
- арендную плату;
- оплату по содержанию сетей;
- зарплаты работников.
Все желающие поучаствовать в программе могут узнать подробности и заполнить заявку по следующей ссылке.
Конечный срок регистрации — 18:00 30 ноября текущего года.
Можно отправить вопросы по электронному адресу: [email protected], где необходимо указать "EU4Business Telecom — дополнительные вопросы".
Больше о помощи
Напомним, украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.
Также мы писали, что в восьми украинских регионах действует программа помощи в виде валютных ваучеров на продукты питания. Такую возможность предоставляет Благотворительный фонд "Каритас-Спес".
Читайте Новини.LIVE!