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У восьми регіонах роздають грошові ваучери на продукти — умови

17 листопада 2023 14:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога для українців — як отримати ваучери на продукти
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У восьми українських регіонах діє програма допомоги у вигляді грошових ваучерів на продукти харчування. Таку можливість надає Благодійний фонд "Карітас-Спес".

Про це йдеться повідомленні фонду.

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Як умови програми "ваучерів на продукти"

Як зазначають у Благодійному фонді "Карітас-Спес", приймають заявки на грошові ваучери, на основі яких можна купувати продуктові набори та гігієнічні засоби.

Оформити таку грошову допомогу можуть жителі наступних регіонів:

  • у Запоріжжі;
  • у Полтаві;
  • у Вінниці;
  • у Черкасах;
  • у Хмельницькому;
  • у Херсоні;
  • у Житомирі;
  • у Миколаєві.

Як оформити ваучери

Допомогу надають громадянам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) після початку повномасштабної війни (24.02.2022 року). Пріоритет мають переселенці, які оформили статус ВПО після 1 квітня поточного року.

Також потрібно відповідати одному з критеріїв вразливості:

  • сім’ї внутрішньо переміщених осіб з неповнолітніми дітьми — родина першого ступеня, тобто батько, матір та діти;
  • вагітні (понад 12 тижнів);
  • люди літнього віку (70+), 1-2 особи, родини першого рівня;
  • особи з інвалідністю (першої або другої групи) або діти з інвалідністю. ​

Водночас, якщо громадянин вже отримував допомогу від "Карітас-Спес" від інших проєктів, то в допомозі відмовлять.

Щоб оформити грошові ваучери, потрібно заповнити реєстраційну форму за наступним посиланням. Повторно заявки не розглядатимуть. Одній родині можна отримати тільки один ваучер.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці, житло яких серйозно постраждало через російську агресію, невдовзі отримають чималу матеріальну компенсацію в рамках урядової програми. Розраховувати на нові виплати зможуть протягом двох найближчих тижнів.

Також ми писали, що українці з шести областей можуть отримати фінансову допомогу у понад 10 тис. грн. Гроші надає Естонська рада у справах біженців.

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