Податки за землю та нерухомість — чи треба платити евакуйованим українцям

Гаманець з грошима. Фото: УНІАН

Українцям, евакуйованим з небезпечних територій, доводиться надалі сплачувати податки за землю та нерухомість. Влада відхилила пропозицію про скасування такої необхідності для фізичних та юридичних осіб.

Про це розповіла народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна у Telegram.

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Податки для евакуйованого населення

За словами Южаніної, у профільному комітеті Верховної Ради представники Міністерства фінансів та Державної податкової служби відхилили пропозиції щодо скасування вимоги зі сплати податків для населення з територій, де оголосили евакуацію. Йдеться про п'ять областей.

"Мої пропозиції щодо звільнення від оподаткування громадян та бізнесу у період обов'язкової евакуації населення були відхилені представниками Мінфіну та ДПС під час робочих груп у податковому комітеті ВРУ (Мінфін пропонує лише щоб пільги надавали виключно місцеві ради)", — повідомила нардеп.



Вона нагадала, що рішення про обов'язкову евакуацію населення може ухвалювати уряд, військові адміністрації, органи місцевого самоврядування та враховують небезпеку для життя та здоров'я жителів, необхідність переміщення у більш безпечні райони.



За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на сьогодні рішення про обов'язкову евакуацію населення ухвалені щодо:

Донецької області — всі населені пункти;

Сумської області — 115 населених пунктів (81 на територіях можливих "гарячих точок");

Харківської області — 78 населених пунктів (46, де можливі бойові дії);

Херсонської області — 65 населених пунктів (31 на територіях можливих "гарячих точок");

Запорізької області — 5 населених пунктів (2, де можливі бойові дії).

"Зупиняються підприємства, люди вимушено залишають свої домівки, а влада наполягає, що податки (за те, чим апріорі не можеш користуватися) необхідно продовжувати там платити", — додала Ніна Южаніна.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, що повинні сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать.

Також ми писали, що народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.

Ще в Україні для працівників бюджетної сфери можуть встановити різні ставки військового збору. Вони можуть стартувати зі звичних 1,5% і досягати 50%.