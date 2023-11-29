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Эвакуированные украинцы вынуждены платить налоги за землю и недвижимость

29 ноября 2023 11:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги за землю и недвижимость — нужно ли платить эвакуированным украинцам
Кошелек с деньгами. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам, эвакуированным с опасных территорий, приходится в дальнейшем платить налоги за землю и недвижимость. Власти отклонили предложение об отмене такой необходимости для физических и юридических лиц.

Об этом рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в Telegram.

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Налоги для эвакуированного населения

По словам Южаниной, в профильном комитете Верховной Рады представители Министерства финансов и Государственной налоговой службы отклонили предложения по отмене требования по уплате налогов для населения с территорий, где объявили эвакуацию. Речь идет о пяти областях.

"Мои предложения по освобождению от налогообложения граждан и бизнеса в период обязательной эвакуации населения были отклонены представителями Минфина и ГНС во время рабочих групп в налоговом комитете ВРУ (Минфин предлагает только чтобы льготы предоставляли исключительно местные советы)", — сообщила нардеп.

Она напомнила, что решение об обязательной эвакуации населения может принимать правительство, военные администрации, органы местного самоуправления и учитывают опасность для жизни и здоровья жителей, необходимость перемещения в более безопасные районы.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на сегодняшний день решения об обязательной эвакуации населения приняты в отношении:

  • Донецкой области — все населенные пункты;
  • Сумской области — 115 населенных пунктов (81 на территориях возможных "горячих точек");
  • Харьковской области — 78 населенных пунктов (46, где возможны боевые действия);
  • Херсонской области — 65 населенных пунктов (31 на территориях возможных "горячих точек");
  • Запорожской области — 5 населенных пунктов (2, где возможны боевые действия).

"Останавливаются предприятия, люди вынужденно покидают свои дома, а власти настаивают, что налоги (за то, чем априори не можешь пользоваться) необходимо продолжать там платить", добавила Нина Южанина.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 января 2024 года размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, обновят. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят.

Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

Еще в Украине для работников бюджетной сферы могут установить разные ставки военного сбора. Они могут стартовать с привычных 1,5% и достигать 50%.

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