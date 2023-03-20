Приватизация в Украине - ФГИУ проведет 20 приватизационных аукционов

Пустят с молотка Белоцерковский завод "Эталон"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в течение этой недели планирует провести 20 приватизационных аукционов. В частности, планирует продать Белоцерковский завод "Эталон".

Об этом сообщает прессслужба ФГИУ.

Что выставят на продажу

Аукционы запланированы в Винницкой, Волынской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях. Объекты, выставленные на приватизацию, пригодятся в гостиничном деле, ремонтно-монтажном деле, производстве, обустройстве дачных участков, а также торговле.

Среди лотов, которые планируют продать:

Центр подготовки персонала в Киевской области (стартовая цена — 18,3 млн грн, площадь — 3151 м²);

"Белоцерковский завод "Эталон" (стартовая цена — 18,2 млн грн, площадь — 12 166 м²);

Гаражи со вспомогательными постройками в Волынской обл. (стартовая цена — 2,3 млн грн, площадь — 2 031 м²);

Сооружения для очистки воды в Винницкой обл. (стартовая цена — 1 млн грн, площадь имущества составляет 752 м²).

Больше о приватизации

Напомним, с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.

Также мы писали, что на днях в Украине был продан очередной морской порт на приватизационном аукционе. Объект реализовали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое. Речь идет о продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Его купила компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева за 220 млн. грн.