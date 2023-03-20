Приватизация в Украине - ФГИУ проведет 20 приватизационных аукционов

ФГИУ проведет 20 приватизационных аукционов: что планируют продать
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в течение этой недели планирует провести 20 приватизационных аукционов. В частности, планирует продать Белоцерковский завод "Эталон".
Об этом сообщает прессслужба ФГИУ.
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Что выставят на продажу
Аукционы запланированы в Винницкой, Волынской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях. Объекты, выставленные на приватизацию, пригодятся в гостиничном деле, ремонтно-монтажном деле, производстве, обустройстве дачных участков, а также торговле.
Среди лотов, которые планируют продать:
- Центр подготовки персонала в Киевской области (стартовая цена — 18,3 млн грн, площадь — 3151 м²);
- "Белоцерковский завод "Эталон" (стартовая цена — 18,2 млн грн, площадь — 12 166 м²);
- Гаражи со вспомогательными постройками в Волынской обл. (стартовая цена — 2,3 млн грн, площадь — 2 031 м²);
- Сооружения для очистки воды в Винницкой обл. (стартовая цена — 1 млн грн, площадь имущества составляет 752 м²).
Больше о приватизации
Напомним, с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.
Также мы писали, что на днях в Украине был продан очередной морской порт на приватизационном аукционе. Объект реализовали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое. Речь идет о продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Его купила компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева за 220 млн. грн.