Фінансова стабільність росії буде фатально зруйнована через санкції, - екс-замміністра фінансів рф

Міжнародні санкції таки діють на економіку країни-агресора

Завдяки наявності запасу фінансових ресурсів у державному та корпоративному секторі росії шанси пройти 2023 рік без руйнування фінансової стабільності зберігаються. Але в наступні роки без істотного урізання державних витрат внаслідок дії міжнародних санкцій ця стабільність буде фатально зруйнована.

Про це пише російське видання RE:RUSSIA з посиланням на колишнього заступника міністра фінансів росії, експершого заступника голови Банку росії Олега В'югіна.

Кінець російській стабільності

На його переконання, досягнення в 2023 році планового рівня нафтогазових доходів у 8 трлн рублів виглядає все більш проблематичним. Так, у січні 2023 року доходи бюджету скоротилися на третину порівняно із січнем минулого року, тоді як витрати збільшились на 60%. Бюджетний стимул, що був задіяний у 2022 році та обмежив спад економіки, буде важко забезпечити у 2023 році без інфляційних наслідків.

Таким чином, для виконання планів фінансування бюджетних видатків доведеться залучити з Фонду національного добробуту не 3 трлн рублів, а 6 трлн. Це створить ризик зростання інфляції.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталося через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нові санкції Європейського Союзу проти росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро та включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, що сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічному вдосконаленню росії.

---

Про те, як економіка росії переживає санкції, та що буде далі, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE