Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Финансовая стабильность россии будет фатально разрушена из-за санкций, — экс-замминистра финансов рф arrow

Финансовая стабильность россии будет фатально разрушена из-за санкций, — экс-замминистра финансов рф

28 февраля 2023 20:57
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Международные санкции все же действуют на экономику страны-агрессора
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Благодаря наличию запаса финансовых ресурсов в государственном и корпоративном секторе россии шансы пройти 2023 год без разрушения финансовой стабильности сохраняются. Но в последующие годы без существенного урезания государственных расходов в результате действия международных санкций эта стабильность будет фатально разрушена.

Об этом пишет российское издание RE:RUSSIA со ссылкой на бывшего замминистра финансов россии, бывшего заместителя председателя Банка россии Олега Вьюгина.

Читайте также:

Конец российской стабильности

По его убеждению, достижение в 2023 году планового уровня нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей выглядит все более проблематичным. Так, в январе 2023 года доходы бюджета сократились на треть по сравнению с январем прошлого года, в то время как расходы увеличились на 60%. Бюджетный стимул, задействованный в 2022 году и ограничивающий спад экономики, будет трудно обеспечить в 2023 году без инфляционных последствий.

Таким образом, для выполнения планов финансирования бюджетных расходов придется привлечь из Фонда национального благосостояния не 3 трлн рублей, планировавшиеся ранее, а 6 трлн рублей. Это создаст риск роста инфляции.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику россии.

Напомним, 24 февраля 2023 года страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Новые санкции Европейского Союза против россии охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологическому совершенствованию россии.
---
О том, как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше, — читайте в авторском материале Новини.LIVE

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:49 Спутниковая компания Китая предоставляла аэрофотосъемки наемникам ЧВК "Вагнер"

Новина з відео

21:45 На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

21:31 В Минобороны рассказали, когда начнется реформирование Антикоррупционного совета

Новина з відео

21:27 Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

21:13 Отказался проходить военную службу: в Умани будут судить мужчину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:57 Пенсия по инвалидности в 2023 году: может ли увеличиться сумма

Новина з фото

20:42 Муляж гипса и ручка с секретом: как уклонисты пытаются избежать получения повестки

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

20:21 Настоящий кризис российской экономики еще впереди, — ученый

20:15 Премии военным: в список районов боевых действий вошли новые территории

Новина з відео

21:45 На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

Новина з відео

21:27 Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

Новина з відео

20:05 "Добровольная" мобилизация: в Закарпатской области военные силой тащили мужчину по асфальту

Новина з відео

19:33 На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

Новина з відео

19:06 Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:50 В Киевской области взрывотехники уничтожили обломки российского "шахеда": видео

Новина з відео

18:47 "Профессионализм россиян" в пользу ВСУ: оккупант жалуется, что его собратья сбивают свои же БпЛА

Новина з відео

18:30 Одесские медики будут помогать на деоккупированных территориях Николаевщины

Эксклюзив

17:15 Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом

Новина з відео

15:15 Вода ушла: специалисты массово фиксируют "голые" берега на побережьях девяти стран мира

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Актуальное по теме

None 28 Февраль 21:49

Спутниковая компания Китая предоставляла аэрофотосъемки наемникам ЧВК "Вагнер"

None 28 Февраль 21:48

На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

None 28 Февраль 21:31

В Минобороны рассказали, когда начнется реформирование Антикоррупционного совета

None 28 Февраль 21:29

Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB