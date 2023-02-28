Финансовая стабильность россии будет фатально разрушена из-за санкций, — экс-замминистра финансов рф
Благодаря наличию запаса финансовых ресурсов в государственном и корпоративном секторе россии шансы пройти 2023 год без разрушения финансовой стабильности сохраняются. Но в последующие годы без существенного урезания государственных расходов в результате действия международных санкций эта стабильность будет фатально разрушена.
Об этом пишет российское издание RE:RUSSIA со ссылкой на бывшего замминистра финансов россии, бывшего заместителя председателя Банка россии Олега Вьюгина.
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Конец российской стабильности
По его убеждению, достижение в 2023 году планового уровня нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей выглядит все более проблематичным. Так, в январе 2023 года доходы бюджета сократились на треть по сравнению с январем прошлого года, в то время как расходы увеличились на 60%. Бюджетный стимул, задействованный в 2022 году и ограничивающий спад экономики, будет трудно обеспечить в 2023 году без инфляционных последствий.
Таким образом, для выполнения планов финансирования бюджетных расходов придется привлечь из Фонда национального благосостояния не 3 трлн рублей, планировавшиеся ранее, а 6 трлн рублей. Это создаст риск роста инфляции.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику россии.
Напомним, 24 февраля 2023 года страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Новые санкции Европейского Союза против россии охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологическому совершенствованию россии.
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О том, как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше, — читайте в авторском материале Новини.LIVE