Грошові доплати військовим — у МВФ озвучили свою позицію щодо повернення виплат

Військовослужбовці ЗСУ під час війни в Україні. Фото: REUTERS

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) дали свою оцінку можливому поверненню доплат військовослужбовцям. Йдеться про законопроєкт №8312, який у квітні підтримала Верховна Рада України (ВРУ).

Про це розповів постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Позиція МВФ

Представник фонду зазначив, що таке рішення може призвести до зростання дефіциту українського бюджету-2023.

"Нещодавно прийнятий законопроєкт, на який ви посилаєтеся, як я розумію, спричинить додаткові видатки, еквівалентні більш ніж 4 мільярдам доларів США. Однак у законопроєкті не визначаються джерела фінансування цих видатків, а отже це може призвести до зростання бюджетного дефіциту у 2023 році", — сказав він.

Пошук відповідних фінансових ресурсів такого масштабу передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи чи суттєві запозичення на внутрішньому фінансовому ринку. Позики можуть поставити під ще більшу загрозу стійкість українського державного боргу, який і без того перебуває під тиском.

"Такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок... Це підкреслює важливість цілісної податкової політики, яка дозволяє мобілізувати внутрішні доходи та захистити податкову базу від ерозії", — наголосив представник МВФ.

Повернення доплат військовим

10 квітня парламент підтримав повернення скасованих у лютому виплат у розмірі 30 тисяч гривень для всіх військових, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак, у законі не вказані джерела фінансування, якого було б достатньо на покриття витрат. Законодавчу ініціативу не підписав голова ВР та президент, оскільки у парламенті зареєстрували проєкт постанови про її відхилення.

За словами голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт №8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. За словами голови НБУ, рішення Верховної ради повернути доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади.

Також ми писали, що 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни з Росією.