Денежные доплаты военным — в МВФ озвучили свою позицию по возврату выплат

Военнослужащие ВСУ во время войны в Украине. Фото: REUTERS

В Международном валютном фонде (МВФ) дали свою оценку возможному возвращению доплат военнослужащим. Речь идет о законопроекте №8312, поддержанном в апреле Верховной Радой Украины (ВРУ).

Об этом рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, передает "Интерфакс-Украина".

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Позиция МВФ

Представитель фонда отметил, что такое решение может привести к росту дефицита украинского бюджета-2023.

"Недавно принятый законопроект, на который вы ссылаетесь, как я понимаю, приведет к дополнительным расходам, эквивалентным более чем 4 миллиардам долларов США. Однако в законопроекте не определяются источники финансирования этих расходов, а значит это может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году", — сказал он.

Поиск соответствующих финансовых ресурсов такого масштаба будет включать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке. Займы могут поставить под еще большую угрозу устойчивость украинского государственного долга, который и так находится под давлением.

"Такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок... Это подчеркивает важность целостной налоговой политики, которая позволяет мобилизовать внутренние доходы и защитить налоговую базу от эрозии", — подчеркнул представитель МВФ.

Возврат доплат военным

10 апреля парламент поддержал возврат отмененных в феврале выплат в размере 30 тысяч гривен для всех военных, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако в законе не указаны источники финансирования, которого было бы достаточно для покрытия расходов. Законодательную инициативу не подписал глава ВР и президент, поскольку в парламенте зарегистрировали проект постановления о ее отклонении.

По словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее упраздненных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.

Также мы писали, что 31 марта 2023 Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне войны с Россией.