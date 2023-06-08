Фінансування соцвиплат — чи вистачає коштів на допомогу українцям

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com

Держава у травні 2023 року повністю розрахувалася із громадянами, які мають право на різні соціальні виплати. Грошей вистачає завдяки податкам, які сплачує бізнес, та фінансовій допомозі українських міжнародних партнерів.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Фінансування соцвиплат у травні

За словами керівника парламентського комітету, країна під час війни надалі стабільно фінансує соціальні зобов’язання перед громадянами. У травні на такі видатки спрямували 38,8 мільярда гривень.

Із вищевказаної суми кошти пішли на:

22,7 млрд грн — пенсії, надбавки та підвищення до пенсій, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України (ПФУ);

10 млрд грн — соціальні виплати для громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

3,7 млрд грн — на підтримку малозабезпечених родин, надання пільг та субсидій ЖКГ;

2,1 млрд грн — на соціальні виплати дітям та родинам;

0,3 млрд грн — соцвиплати особам з інвалідністю.

Загалом з початку поточного року на соціальні виплати з державної казни виділили 194,8 мільярда гривень.

"Вдячні усім свідомим бізнесам, які наповнюють бюджет податками, а також усім нашим міжнародним партнерам, завдяки яким нам вдається виконувати усі наші соціальні зобов’язання перед громадянами", — написав Данило Гетманцев.

Українців просять відмовитися від соцвиплат

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулись до українських громадян, які виїхали за кордон, із проханням відмовитися за можливості від соціальних виплат. У відомстві нагадали, що це можна зробити дистанційно.

Там зазначили, що українці, які виїхали, можуть отримувати соцвиплати в країні перебування, проте попередньо бажано відмовитись від соцдопомоги, що призначається в Україні.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року працює підхід "гроші ходять за дитиною".

Також ми писали, що деякі громадяни з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.