Финансирование соцвыплат — хватает ли средств на помощь украинцам

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com

Государство в мае 2023 года полностью рассчиталось с гражданами, имеющими право на разные социальные выплаты. Денег хватает благодаря налогам, уплачиваемым бизнесом, и финансовой помощи украинских международных партнеров.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Финансирование соцвыплат в мае

По словам руководителя парламентского комитета, страна во время войны в дальнейшем стабильно финансирует социальные обязательства перед гражданами. В мае на такие расходы было направлено 38,8 миллиарда гривен.

Из вышеуказанной суммы средства пошли на:

22,7 млрд грн — пенсии, надбавки и повышения к пенсиям, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

10 млрд грн — социальные выплаты для граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

3,7 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей, предоставление льгот и субсидий ЖКХ;

2,1 млрд грн — на социальные выплаты детям и семьям;

0,3 млрд грн — соцвыплаты лицам с инвалидностью.

В целом с начала текущего года на социальные выплаты из государственной казны было выделено 194,8 миллиарда гривен.

"Благодарны всем сознательным бизнесам, наполняющим бюджет налогами, а также всем нашим международным партнерам, благодаря которым нам удается выполнять все наши социальные обязательства перед гражданами", — написал Даниил Гетманцев.

Украинцев просят отказаться от соцвыплат

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратились к выехавшим за границу украинским гражданам с просьбой отказаться при возможности от социальных выплат. В ведомстве напомнили, что это можно сделать дистанционно.

Там отметили, что уехавшие украинцы могут получать соцвыплаты в стране пребывания, однако предварительно желательно отказаться от назначаемой соцпомощи в Украине.

Больше о помощи

Напомним, в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня 2023 года работает подход "деньги ходят за ребенком".

Также мы писали, что некоторые граждане с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.