Допомога українцям — у Мінфіні розповіли, як фінансують соцвиплати

У березні виплатили 40,7 млрд грн

У Міністерстві фінансів України розповіли, які суми коштів спрямували на соціальні виплати із державного бюджету. Йдеться про фінансування з початку 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Читайте також:

Скільки коштів отримали українці

За даними відомства, у січні — березні поточного року із держбюджету на соцвиплати спрямували 117,3 млрд грн, зокрема у березні — 40,7 млрд грн.

"Продовжуємо виконувати державні гарантії та забезпечувати соціальний захист наших громадян. Ідеться про виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже кошти повинні надходити вчасно та у повному обсязі, а люди мають відчувати підтримку держави, особливо у період воєнного стану", — зазначив заступник голови Мінфіну Роман Єрмоличев.

Зокрема, кошти перерахували на покриття основних категорій витрат:

68 млрд грн — на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України (ПФУ), із них у березні — 22,7 млрд грн;

25,8 млрд грн — на соцзахист українців, які потрапили у складні життєві обставини, із них у березні — 9 млрд грн;

17,2 млрд грн — для малозабезпечених сімей, на надання пільг та житлових субсидій, із них у березні — 6,6 млрд грн;

6 млрд грн — на соцзахист дітей та родин, із них у березні — 2,1 млрд грн;

0,3 млрд грн — на соцзахист осіб з інвалідністю, із них у березні — 0,3 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як громадяни в умовах війни можуть отримувати пенсії, житлові субсидії та пільги. Зокрема, отримання соцвиплат залежить від того, де людина перебуває.

В Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

Від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

Українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.