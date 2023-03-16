Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му

Йдеться про перші два місяці року

У Міністерстві фінансів України розповіли, яку суму коштів спрямували на соціальні виплати. Йдеться про перші два місяці 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Скільки коштів виплатили українцям

За інформацією Мінфіну, на відповідну статтю видатків протягом двох перших місяців поточного року спрямували 76,5 млрд гривень.



При цьому у лютому на таку допомогу пішло більше коштів, аніж у січні — 39,9 млрд проти 36,6 млрд гривень.



Зокрема, гроші направили на:



пенсійні виплати, надбавки та підвищення — 45,3 млрд гривень (у лютому — 22,7 млрд гривень);

соціальні виплати особам, які опинились у складних життєвих обставинах — 16,7 млрд гривень (у лютому — 9,2 млрд гривень);

на допомогу малозабезпеченим родинам, житлові субсидії та пільги — 10,6 млрд гривень (у лютому — 6 млрд гривень);

на соціальний захист дітей та родини — 3,9 млрд гривень (у лютому — 2 млрд гривень);

на виплати допомоги особам з інвалідністю — 17,5 млн гривень (у лютому — 9,1 млн гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як громадяни в умовах війни можуть отримувати пенсії, житлові субсидії та пільги. Зокрема, отримання соцвиплат залежить від того, де людина перебуває.

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