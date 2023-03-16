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Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му

16 березня 2023 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му
Йдеться про перші два місяці року
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві фінансів України розповіли, яку суму коштів спрямували на соціальні виплати. Йдеться про перші два місяці 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

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Скільки коштів виплатили українцям

За інформацією Мінфіну, на відповідну статтю видатків протягом двох перших місяців поточного року спрямували 76,5 млрд гривень.
 
При цьому у лютому на таку допомогу пішло більше коштів, аніж у січні — 39,9 млрд проти 36,6 млрд гривень.
 
Зокрема, гроші направили на:
 

  • пенсійні виплати, надбавки та підвищення — 45,3 млрд гривень (у лютому — 22,7 млрд гривень);
  • соціальні виплати особам, які опинились у складних життєвих обставинах — 16,7 млрд гривень (у лютому — 9,2 млрд гривень);
  • на допомогу малозабезпеченим родинам, житлові субсидії та пільги — 10,6 млрд гривень (у лютому — 6 млрд гривень);
  • на соціальний захист дітей та родини — 3,9 млрд гривень (у лютому — 2 млрд гривень);
  • на виплати допомоги особам з інвалідністю — 17,5 млн гривень (у лютому — 9,1 млн гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як громадяни в умовах війни можуть отримувати пенсії, житлові субсидії та пільги. Зокрема, отримання соцвиплат залежить від того, де людина перебуває.

Українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.

В Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

Від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

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