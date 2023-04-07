Помощь украинцам — в Минфине рассказали, как финансируют соцвыплаты

В марте выплатили 40,7 млрд грн

В Министерстве финансов Украины рассказали, какие суммы средств были направлены на социальные выплаты из государственного бюджета. Речь идет о финансировании с начала 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По данным ведомства, в январе-марте текущего года из госбюджета на соцвыплаты направили 117,3 млрд грн, в том числе в марте — 40,7 млрд грн.

"Продолжаем выполнять государственные гарантии и обеспечивать социальную защиту наших граждан. Речь идет о выплатах пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь средства должны поступать вовремя и в полном объеме, а люди должны чувствовать поддержку государства, особенно в период военного положения", — отметил замглавы Минфина Роман Ермоличев.

В частности, средства перечислили на покрытие основных категорий расходов:

68 млрд грн — на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда Украины (ПФУ), из них в марте — 22,7 млрд грн;

25,8 млрд грн — на соцзащиту украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из них в марте — 9 млрд грн;

17,2 млрд грн — для малообеспеченных семей, на предоставление льгот и жилищных субсидий, из них в марте — 6,6 млрд грн;

6 млрд грн — на соцзащиту детей и семей, из них в марте — 2,1 млрд грн;

0,3 млрд грн — на соцзащиту лиц с инвалидностью, из них в марте — 0,3 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, как граждане в условиях войны могут получать пенсии, жилищные субсидии и льготы. В частности, получение соцвыплат зависит от того, где человек находится.

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