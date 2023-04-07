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Финансирование соцвыплат: в Минфине рассказали о суммах, выплаченных украинцам

7 апреля 2023 08:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — в Минфине рассказали, как финансируют соцвыплаты
В марте выплатили 40,7 млрд грн
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве финансов Украины рассказали, какие суммы средств были направлены на социальные выплаты из государственного бюджета. Речь идет о финансировании с начала 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По данным ведомства, в январе-марте текущего года из госбюджета на соцвыплаты направили 117,3 млрд грн, в том числе в марте — 40,7 млрд грн.

"Продолжаем выполнять государственные гарантии и обеспечивать социальную защиту наших граждан. Речь идет о выплатах пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь средства должны поступать вовремя и в полном объеме, а люди должны чувствовать поддержку государства, особенно в период военного положения", — отметил замглавы Минфина Роман Ермоличев.

В частности, средства перечислили на покрытие основных категорий расходов:

  • 68 млрд грн — на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда Украины (ПФУ), из них в марте — 22,7 млрд грн;
  • 25,8 млрд грн — на соцзащиту украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из них в марте — 9 млрд грн;
  • 17,2 млрд грн — для малообеспеченных семей, на предоставление льгот и жилищных субсидий, из них в марте — 6,6 млрд грн;
  • 6 млрд грн — на соцзащиту детей и семей, из них в марте — 2,1 млрд грн;
  • 0,3 млрд грн — на соцзащиту лиц с инвалидностью, из них в марте — 0,3 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, как граждане в условиях войны могут получать пенсии, жилищные субсидии и льготы. В частности, получение соцвыплат зависит от того, где человек находится.

В Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.

От власти требуют изменить подход к проверкам внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

Украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.

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