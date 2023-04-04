Помощь от Эстонии – кто и как может получить выплаты на лечение

В частности, можно получить деньги на срочную операцию или лечение

Украинцы могут получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение. Максимально можно оформить до 33 тыс. гривен при определенных условиях.

Об этом информирует пресс-служба Эстонского совета по делам беженцев.

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Кто может получить помощь

Как отмечают в пресс-службе, на выплаты имеют право граждане из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Киевской, Сумской и Черниговской областей. То есть тех регионов, которые внесены в список Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Сумма выплаты от Эстонского совета по делам беженцев составляет 2,2 тысячи гривен на каждого члена семьи. Максимально насчитывают такую помощь три месяца и совокупно не больше, чем для пяти человек. На финансовую поддержку могут рассчитывать те, кто не получает пособия по другим программам.

Средства будут поступать на банковские карты граждан один раз в месяц.

Как подать заявку на помощь от Эстонии

Все желающие, подпадающие под вышеперечисленные критерии, могут позвонить в колцентр по номеру (067) 105-28-03 ежедневно с 09:00 до 19:00.

Оператор колцентра должен предоставить подтверждение, что вас отобрали для получения денег. Прежде всего нужно заполнить анкету.

Срочная финпомощь

Кроме того, эстонцы предлагают многоцелевую материальную поддержку нуждающимся в срочной операции или лечении.

Если деньги нужны срочно для спасения жизни человека или нескольких членов семьи (имеющие онкологическое заболевание и нуждающиеся в немедленной операции; раненые из-за войны войны и необходимо лечение) — можно сразу заполнить онлайн-форму.

"Вы должны скачать медицинскую справку, подтверждающую онкологическое заболевание или ранение в результате боевых действий, и документ, идентифицирующий ваше лицо (паспорт). Если ваша заявка не подтверждена необходимыми медицинскими документами и паспортом, ваша заявка будет автоматически удалена. Жалобы по этому поводу не рассматриваются. Если ваша заявка будет принята к рассмотрению, в течение пяти дней с вами свяжется специалист", — говорится в сообщении.

В то же время на какую максимальную сумму в таких случаях можно рассчитывать от Эстонского совета по вопросам беженцев — не уточняют.

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает некоторым украинцам дополнительную денежную поддержку. Речь идет о гражданах, которые получили финансовую помощь от международных организаций через этот банк.

Новини.LIVE сообщали, что украинцы, пострадавшие от войны, имеют право на финансовую помощь. В частности, денежные выплаты можно оформить от шести интернациональных организаций.