Помощь от ООН — в Украине стартовала регистрация на новые выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам в мае 2024 года доступна денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, получить выплаты через мобильные бригады БФ "Право на защиту" по сбору данных можно будет в Полтавской области.

Об этом говорится на официальном сайте УВКБ ООН.

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Помощь УВКБ ООН по программе оказывают лицам, ранее не получавшим выплаты от международных организаций, а доход не превышает 5,4 тыс. грн на человека в месяц.

Сумма пособия составляет 3,6 тыс. грн для каждого члена домохозяйства на три месяца (в общей сложности 10,8 тыс. грн).

Заявки могут подавать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в Полтавскую область после 24 февраля 2022 года;

жители, вернувшиеся на прежний адрес проживания после вынужденного перемещения из-за полномасштабной войны.

Следует также соответствовать критериям уязвимости:

в семье есть только один из родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с гражданами пожилого возраста от 55 лет;

семью возглавляет один/несколько одиноких пожилых лиц от 55 лет или пожилой человек с одним/несколькими детьми в возрасте до 18-ти лет;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, у которых разведены родители.

Где и как оформить денежную помощь

Граждане должны подать следующие документы:

идентификационный код;

паспорт, другие документы с удостоверением личности;

справка внутриперемещенного лица (при наличии);

банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;

удостоверение или медсправка при наличии инвалидности или хронической болезни.

Мобильные группы в Полтавской области будут работать по адресам:

на протяжении 8 и 9 мая с 10:00 до 16:00 — в городе Решетиловка, ул. Шевченко, 23;

15 мая с 10:00 до 16:00 — в н. п. Оболонь, ул. Соборности, 17;

16 мая с 10:00 до 15:00 — в н. п. Варваровка, ул. Леси Украинки, 11;

в течение 22 и 23 мая с 10:00 до 15:00 — в н. п. Ланна, ул. Мира, 12.

Детальнее узнать о денежной помощи от УВКБ ООН можно на официальном сайте организации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине организация "СОС Дитячі містечка" открыла регистрацию на новую денежную помощь для детей. В определенных условиях обещают выплаты в сумме от 10,8 тыс. до 14,5 тыс. грн.

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