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Нова допомога на дітей — хто і як може отримати 14,5 тис. грн

6 травня 2024 13:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошові виплати для дітей до 14,5 тис. грн — деталі нової програми
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні організація "СОС Дитячі Містечка" відкрила реєстрацію на нову грошову допомогу для дітей. За певних умов обіцяють виплати у сумі від 10,8 тис. до 14,5 тис. грн.

Про це йдеться на сайті організації.

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Перший вид матеріальної допомоги на дітей

Громадянам доступні два види реєстрації на отримання матеріальної допомоги на дітей.

Перший вид допомоги розрахований на дітей до 18 років, які були прихищені упродовж 2024 року:

  • прийомними родинами;
  • дитячими будинками сімейного типу;
  • опікунами (піклувальниками), до сімей яких влаштовані діти.

Виплати поширюються на такі області:

  • Закарпатську;
  • Івано-Франківську;
  • Львівську;
  • Київську;
  • Чернігівську;
  • Чернівецьку;
  • Полтавську;
  • Харківську;
  • Миколаївську;
  • Дніпропетровську;
  • Запорізьку;
  • Херсонську;
  • Сумську;
  • Одеську.

За цією програмою розмір допомоги становить 10,8 тис. грн на одну дитину. Кошти перерахують на банківський рахунок трьома платежами протягом трьох місяців по 3,6 тис. грн. Зокрема, необхідні такі документи:

  • оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законний представник);
  • оригінал згоди на обробку інформації дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми виховання;
  • оригінал заяви законного представника дитини;
  • копія паспорта заявника (законного представника дитини);
  • копія документа, де підтверджується зареєстрована чи задекларована адреса проживання.

Другий вид грошової допомоги

Згідно з другим видом допомоги, на неї можуть розраховувати родини, які усиновили дітей в Україні у період з 1 вересня 2023-го до 31 грудня 2024 року та наявні документи з підтвердження даного факту. До програми можуть долучитися заявники, які:

  • усиновили дитину з інвалідністю;
  • усиновили від двох дітей;
  • є внутрішніми переселенцями;
  • усиновили дитину, віком старше п'яти років.

За цією програмою розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень у випадку усиновлення однієї дитини, а в разі дитини з інвалідністю, то 14,4 тис. гривень. Гроші будуть виплачені одним платежем.

Необхідна попередня реєстрація:

  • для прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та опікунів за  формою;
  • для усиновлювачів — за наступною формою.

З деталями та переліком документів можна ознайомитися за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ матеріальної допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.

Також ми писали, що в країні змінився перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.

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