Допомогу отримають більше українців — хто з волонтерів має право

Українські волонтери розмовляють з людьми. Фото: khoda.gov.ua

В Україні на одноразову грошову допомогу до майже 650 тисяч гривень мають право волонтери, які надавали допомогу українській армії чи іншим силовим структурам під час війни. Однак потрібно відповідати певним умовам.

Це передбачено відповідними змінами, внесеними до урядової постанови № 604.

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Хто з волонтерів отримає допомогу

Згідно з урядовим рішенням, фінансова допомога виплачуватиметься тепер не тільки військовим, а й волонтерам. Проте йдеться про тих, хто отримав у зв'язку з цим інвалідність.

Рішення про надання такої одноразової грошової допомоги ухвалюватиме міжвідомча комісія відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Виплату здійснюватимуть за рахунок коштів резервного фонду бюджету.

Грошову допомогу отримають:

особи з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми чи каліцтва);

члени родин загиблих волонтерів.

Суми грошової допомоги

Розмір фінансової допомоги залежитиме від рівня інвалідності, а саме:

за інвалідність першої групи — 647,25 тис. гривень;

за інвалідність другої групи — 517,8 тис. гривень;

за інвалідність третьої групи — 388,35 тис. гривень;

у разі смерті — 1,294 млн гривень.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці, які постраждали через війну та відчувають фінансову скруту, можуть отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду Allies of the World ("Фонд Союзників Світу"). Її надають усім, хто цього потребує.

Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.