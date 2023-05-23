Помощь получат больше украинцев — кто из волонтеров имеет право

Украинские волонтеры разговаривают с людьми. Фото: khoda.gov.ua

В Украине на единовременную денежную помощь до почти 650 тысяч гривен имеют право волонтеры, оказывавшие помощь украинской армии или другим силовым структурам во время войны. Однако следует соответствовать определенным условиям.

Это предусмотрено соответствующими изменениями, внесенными в правительственное постановление №604.

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Кто из волонтеров получит помощь

Согласно правительственному решению, финансовая помощь будет выплачиваться теперь не только военным, но и волонтерам. Однако речь идет о тех, кто получил в этой связи инвалидность.

Решение о предоставлении такой единовременной денежной помощи будет принимать межведомственная комиссия в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Выплату будут производить за счет средств резервного фонда бюджета.

Денежную помощь получат:

лица с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья);

члены семей погибших волонтеров.

Суммы денежной помощи

Размер финансовой помощи будет зависеть от уровня инвалидности, а именно:

за инвалидность первой группы — 647,25 тыс. гривен;

за инвалидность второй группы — 517,8 тыс. гривен;

за инвалидность третьей группы — 388,35 тыс. гривен;

в случае смерти — 1,294 млн гривен.

Больше о помощи

Напомним, украинцы, пострадавшие в результате войны и испытывающие финансовые затруднения, могут получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда Allies of the World ("Фонд Союзников Мира"). Ее предоставляют всем, кто в этом нуждается.

Также мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.