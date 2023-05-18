Допомога українцям — як отримати гроші від фонду CARE Ukraine

Українські купюри номіналом у 500 грн. Фото: УНІАН

Деякі українці можуть оформити грошову допомогу від Міжнародної організації CARE Ukraine. Максимальна сума виплати на одну особу становитиме близько 6,5 тис. гривень.

Про це повідомляється на сторінці організації у соцмережі Facebook.

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Кому виплатить допомогу CARE Ukraine

Як зазначають в організації, виплати здійснюють внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з таких областей: Донецька, Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, Київська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Херсонська та Харківська. При цьому за умови, що вони зараз мешкають у трьох областях: Одеській (у Болградській, Криничненській, Подільській, Городненській, Василівській, Куяльницькій та Кубейській тергромадах), Івано-Франківській (у Липовецькій, Погребищенській, Могилів-Подільській тергромаді) та Вінницькій (у Косовській, Верховинській, Богородчанській громаді).

Переселенці мають відповідати одному з критеріїв уразливості:

особа з інвалідністю (перша-друга група);

людина віком від 60 років;

неповна родина, в якій один дорослий (батько чи мати) самостійно виховує дитину або дітей;

багатодітна родина, у складі якої троє та більше неповнолітніх дітей;

сім'я з вагітними та жінками, котрі годують;

родина, члени якої мають хронічні недуги.

Яка суми допомоги та як оформити

Українці отримуватимуть по 2,2 тис. грн на особу упродовж трьох місяців. Оформити фінансову допомогу під час реєстрації можна на основі:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження дітей;

довідки переселенця;

документів, що підтверджують статус (довідка про хворобу чи інвалідність, посвідчення);

банківських реквізитів.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці, які постраждали через війну та відчувають фінансову скруту, можуть отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду Allies of the World ("Фонд Союзників Світу"). Її надають усім, хто цього потребує.

Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.