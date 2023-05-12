Конфискованные активы РФ — Фонд госимущества устроит распродажу

Глава ФГИУ Рустем Умеров. Фото: spfu.gov.ua

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.

О деталях дальнейшей судьбы российского имущества рассказал глава ФГИУ Рустем Умеров в интервью журналистам агентства Reuters.

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Он отметил, что Кабинет министров Украины (КМУ) уже передал Фонду государственного имущества 102 актива. В основном это — недвижимость и транспорт.

"Сейчас идет подготовка к их приватизации, в том числе над возобновлением деятельности, уплатой налогов и заработной платы. ФГИ рассчитывает начать продажу в конце второго — начале третьего квартала", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что российский бизнес в ряде сфер был значительным игроком на украинском рынке. Поэтому целью ФГИУ является организация передачи в государственную собственность, подготовка и распродажа для того, чтобы предприятия работали на Украину.

Среди наиболее значимых активов, полученных Фондом, есть Демуринский горно-обогатительный комбинат.

"Это предприятие производит сырье для изготовления титана и ранее принадлежало российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Шелкову. В феврале правительство передало этот актив в управление ФГИУ с целью его дальнейшей приватизации. На комбинате, на котором работает 284 человека, частично возобновлено производство. Фонд надеется продать его в этом году", — отметил Умеров.

Ранее в Фонде государственного имущества рассказали о планах выставить на приватизацию конфискованные активы ряда российских олигархов: Михаила Шелкова, Олега Дерипаски, Аркадия Ротенберга.

Больше о приватизации

Напомним, 25 мая состоится онлайн-аукцион в электронной системе "Prozorro. Продажи", где пустят "с молотка" исторический отель "Эрмитаж" в центре Киева. Цена будет стартовать с около 21 млн грн.

Ранее мы писали, что победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь о задолженности, которая образовалась у предприятий перед бюджетом и работниками.