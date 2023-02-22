Приватизація в Україні — на продаж виставлять три великі підприємства на Запоріжжі

Зокрема, продадуть підприємства двох олігархів

У Фонді державного майна України (ФДМУ) готуються продати три великі підприємства на Запоріжжі. Йдеться про державне підприємство "Кремнійполімер", Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) та Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК).

Такі плани анонсувала пресслужба ФДМУ у Facebook.

Що відомо про об'єкти

У Фонді переконані, що підприємства стануть перспективним активом для потенційних інвесторів, адже ЗТМК є єдиним у Європі виробником губчастого титану, Кремнійполімер — єдиним в Україні виробником силіконів, а ЗАлК — єдиним виробником первинного алюмінію.

"Наша мета — готувати підприємства до приватизації та зробити їх привабливими для інвесторів", — заявили у ФДМУ.

Як пишуть ЗМІ, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат націоналізували 2015 року. Ексвласник, російський олігарх Олег Дерипаска прагнув оскаржити рішення у міжнародному арбітражі, проте в лютому цього року втратив останні акції підприємства, адже Вищий антикорсуд конфіскував усі його активи в Україні.

Запорізький титано-магнієвий комбінат багато років перебував фактично у руках українського олігарха Дмитра Фірташа. Цілісний майновий комплекс відносився до складу ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", створеного спільно з підприємством бізнесмена Tolexis Trading. З 2016-го держава почала процес повернення заводу в держвласність, Верховний суд виніс вердикт у цій справі тільки цьогоріч.

Приватизація у 2023 році

У січні-лютому 2023 року в Україні від приватизації обсяг надходжень до державного бюджету сягнув 645 млн гривень Найдорожчим об’єктом став Усть-Дунайський порт.

У перелік найдорожчих об’єктів входять:

Усть-Дунайський порт — 201 млн грн;

готель "Власта" у Львові — 115 млн грн;

Сторонибабський спиртзавод — 142 млн грн;

Жовтневий спиртзавод — 85 млн грн.

Нагадаємо, на думку експертів, сама ідея проведення приватизації під час війни ризиковою. Існує загроза продати стратегічно важливі об'єкти за безцінь.

Також ми писали, що Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йдеться про Білгород-Дністровський морпорт.