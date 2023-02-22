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Фонд госимущества выставит на продажу три промышленных гиганта на Запорожье

22 февраля 2023 08:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Приватизация в Украине — на продажу выставят три крупных предприятия на Запорожье
В частности, продадут предприятия двух олигархов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) готовятся продать три крупных предприятия на Запорожье. Речь идет о государственном предприятии "Кремнийполимер", Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) и Запорожском производственном алюминиевом комбинате (ЗАлК).

Такие планы анонсировала пресс-служба ФГИУ в Facebook.

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Что известно об объектах

В Фонде убеждены, что предприятия станут перспективным активом для потенциальных инвесторов, ведь ЗТМК является единственным в Европе производителем губчатого титана, Кремнийполимер — единственным в Украине производителем силиконов, а ЗАлК — единственным производителем первичного алюминия.

"Наша цель готовить предприятия к приватизации и сделать их привлекательными для инвесторов", — заявили в ФГИУ.

Как пишут СМИ, Запорожский производственный алюминиевый комбинат был национализирован в 2015 году. Экс-владелец, российский олигарх Олег Дерипаска стремился оспорить решение в международном арбитраже, однако в феврале этого года потерял последние акции предприятия, ведь Высший антикорсуд конфисковал все его активы в Украине.

Запорожский титано-магниевый комбинат многие годы находился фактически в руках украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Цельный имущественный комплекс относился к составу ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", созданного совместно с предприятием бизнесмена Tolexis Trading. С 2016-го государство начало процесс возвращения завода в госсобственность, Верховный суд вынес вердикт по этому делу только в этом году.

Приватизация в 2023 году

В январе-феврале 2023 года в Украине от приватизации объем поступлений в государственный бюджет достиг 645 млн гривен. Самым дорогим объектом стал Усть-Дунайский порт.

В список самых дорогих объектов входят:

  • Усть-Дунайский порт — 201 млн грн;
  • гостиница "Власта" во Львове — 115 млн грн;
  • Стороныбабский спиртзавод — 142 млн грн;
  • Октябрьский спиртзавод — 85 млн грн.

Напомним, по мнению экспертов, сама идея проведения приватизации во время войны является рисковой. Есть угроза продать стратегически важные объекты за бесценок.

Также мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.

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