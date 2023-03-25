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G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го

25 березня 2023 09:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го
Держави-кредитори полегшать кредитне навантаження на Україну
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україні дозволили не розраховуватися за кредитами на період дії програма Міжнародного валютного фонду (МВФ), до 2027 року. Це погодила група кредиторів України, куди входять усі країни "Групи семи" G7.

Про це повідомило Міністерство фінансів Канади.

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Позиція G7 щодо українського держборгу

Як зазначається, представникам всіх країн-членів Групи вдалося погодити спільну позицію щодо українського державного боргу.
 
"Надання фінансових запевнень Групою кредиторів України передбачає продовження заморожування погашення заборгованості з 1 серпня 2022 року протягом періоду дії програми МВФ (2023-2027 рр.) відповідно до національного законодавства держав-кредиторів", — наголошується у заяві канадського Мінфіну.
 
Так, держави-кредитори введуть додаткові кроки для полегшення кредитного навантаження на Україну з метою стабілізації ситуації в економіці країни або до закінчення програми МВФ.
 
"Група кредиторів України запропонує боргове рішення, яке відповідатиме параметрам програми МВФ за умови, що зовнішні приватні кредитори нададуть не менш вигідні умови", — додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6%, до 89,0% ВВП.

Також ми писали, що представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 млрд доларів.

Раніше Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.

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