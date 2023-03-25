G7 разрешила Украине не платить долги до 2027-го

Государства-кредиторы облегчат кредитную нагрузку на Украину

Украине разрешили не рассчитываться по кредитам на период действия программа Международного валютного фонда (МВФ) до 2027 года. Это согласовала группа кредиторов Украины, в которую входят все страны "Группы семи" G7.

Об этом сообщило Министерство финансов Канады.

Позиция G7 по украинскому госдолгу

Как отмечается, представителям всех стран-членов Группы удалось согласовать общую позицию по украинскому государственному долгу.



"Предоставление финансовых заверений Группой кредиторов Украины предусматривает продление замораживания погашения задолженности с 1 августа 2022 года в течение периода действия программы МВФ (2023-2027 гг.) в соответствии с национальным законодательством государств-кредиторов", — отмечается в заявлении канадского Минфина.



Так, государства-кредиторы введут дополнительные шаги по облегчению кредитной нагрузки на Украину с целью стабилизации ситуации в экономике страны или до окончания программы МВФ.



"Группа кредиторов Украины предложит долговое решение, которое будет соответствовать параметрам программы МВФ при условии, что внешние частные кредиторы предоставят не менее выгодные условия", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили о существенном росте государственного долга страны во время войны. Так, его объем увеличился за год с 64,6%, до 89,0% ВВП.

Также мы писали, что представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме в 15,6 млрд долларов.

Ранее Национальный банк Украины объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.