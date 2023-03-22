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Україна активно нарощує борги під час війни: оновлені дані НБУ

22 березня 2023 16:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держборг України зростає — оновлені дані НБУ
Обсяг збільшився за рік до 89,0% ВВП
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6% до 89,0% ВВП.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

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Які ключові показники

Як зазначають у НБУ, розмір валового зовнішнього боргу країни під час воєнного, 2022 року, підвищився на 2,3 млрд доларів, до рівня 132,0 млрд доларів.

Обсяг зовнішнього боргу державного сектора зріс на 12,1 млрд доларів, до 69,1 млрд доларів. Рівень зовнішніх зобов'язань приватного сектора скоротився на 9,8 млрд доларів, до 62,9 млрд доларів.

Сума зовнішніх зобов'язань сектора загального держуправління зросла на 14,1 млрд доларів, до 65,3 млрд доларів завдяки чистому залученню кредитів від міжнародних країн-партнерів (14,7 млрд доларів) та від Міжнародного валютного фонду (МВФ) (2,3 млрд доларів).

При цьому зовнішній борг Національного банку скоротився на 2,0 млрд доларів, до 3,8 млрд доларів.

Обсяг боргу комерційних банків зменшився на 1,4 млрд доларів, до 2,1 млрд доларів.

Рівень зовнішнього боргу інших секторів економіки знизився на 6,9 млрд доларів, до 40,2 млрд доларів.

За географічною структурою боргу приватного сектора за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовою заборгованістю) основною державою-кредитором був Кіпр. Частка у 2022-му зросла на 2,6 п.п., до 48,7%.

Також у НБУ розповіли, що основною валютою зовнішніх запозичень був долар: частка 55,7% зовнішнього боргу, проте за рік скоротилася на 5,6%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський Союз розповів про другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги у 18 млрд євро. Йдеться про платіж у 1,5 млрд євро.

Також ми писали, що представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 мільярда доларів.

Раніше Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.

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