Галущенко рассказал о состоянии энергосистемы Украины и возможных отключениях в некоторых областях

Герман Галущенко

Сегодня, 1 апреля, генерация электроэнергии с резервом имеет необходимые объемы мощности. Она способна обеспечить потребности потребителей во всех областях Украины.

Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко.

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По словам Галущенко, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения для некоторых категорий потребителей из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

К тому же, продолжаются ремонты сетей, которые повреждены в результате боевых действий.

"В частности, в Донецкой области возобновлено электроснабжение для 21 тысячи потребителей", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что согласно решению ENTSO-E, Украина может экспортировать до 400 МВт электроэнергии. К тому же есть потенциал увеличить этот объем.

Также мы писали, что президент ГП "НАЭК" "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор канадской компании Cameco Тим Гитцель подписали соглашения об использовании украинского урана для производства ядерного топлива, которое будет использоваться для всех АЭС на территории Украины.

Добавим, в Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.