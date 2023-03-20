Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, — Галущенко

У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання

Сьогодні, 20 березня, генерація електроенергії України продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Завершено низку планових ремонтів на енергоблоках ТЕС, що збільшило доступні резерви потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Галущенко розповів, що генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"В останні дні відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд України та Секретаріат Енергетичного Співтовариства уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці з відбудови енергетичного сектору України. Документ у Києві підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські в присутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також ми писали, що Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків. Окрім того, в Міненерго планують замінити рф на ринку ЄС.

Додамо, Україна розглядає можливість будівництва до 20 малих модульних реакторів (ММР) у рамках свого "зеленого переходу", щоб замінити зруйновані енергоблоки теплової генерації. Використання ММР є найкращою опцією заміни теплової генерації країни.