Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, — Галущенко
Сьогодні, 20 березня, генерація електроенергії України продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Завершено низку планових ремонтів на енергоблоках ТЕС, що збільшило доступні резерви потужності.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
-
В Україні знижується офіційне безробіття: чому українці ігнорують Центри зайнятості
-
На Херсонщині ліквідували колаборанта, який причетний до організації катівень
-
Ведуча телемарафону "Єдині новини" встановила особистий спортивний рекорд перед поїздкою у США
-
Окупанти обстріляли село Микільське на Херсонщині: є поранені
-
У Китаї прокоментували ордер путіну: на чому наполягає Пекін
-
Ворог тримає у Чорному морі 5 військових кораблів
-
Українські тенісистки здивували позиціями у рейтингу WTA
-
Україна та Британія уклали історичну економічну угоду, — Reuters
-
Зеленський показав неймовірних українців та розповів, що потрібно для миру в світі
-
Миколаївський ЦНАП запровадив окрему електронну чергу для військовослужбовців
Деталі
Галущенко розповів, що генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.
"В останні дні відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд України та Секретаріат Енергетичного Співтовариства уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці з відбудови енергетичного сектору України. Документ у Києві підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські в присутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Також ми писали, що Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків. Окрім того, в Міненерго планують замінити рф на ринку ЄС.
Додамо, Україна розглядає можливість будівництва до 20 малих модульних реакторів (ММР) у рамках свого "зеленого переходу", щоб замінити зруйновані енергоблоки теплової генерації. Використання ММР є найкращою опцією заміни теплової генерації країни.