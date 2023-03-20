Генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей, — Галущенко

В Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения

Сегодня, 20 марта, генерация электроэнергии Украины продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Завершен ряд плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС, что увеличило доступные резервы мощности.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Галущенко рассказал, что генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

"В последние дни возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от рашистских обстрелов районах", — говорится в сообщении.

Напомним, правительство Украины и Секретариат Энергетического Сообщества заключили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по восстановлению энергетического сектора Украины. Документ в Киеве подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски в присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также мы писали, что Украина будет производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков. Кроме того, в Минэнерго планируют заменить рф на рынке ЕС.

Добавим, Украина рассматривает возможность строительства до 20 малых модульных реакторов (ММР) в рамках своего "зеленого перехода", чтобы заменить разрушенные энергоблоки тепловой генерации. Использование ММР является лучшим вариантом замены тепловой генерации страны.