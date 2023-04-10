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Гетманцев планує "навести лад" у Бюро економічної безпеки: що зміниться

10 квітня 2023 11:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гетманцев планує навести лад у Бюро економічної безпеки
Повністю перезавантажити БЕБ вимагає МВФ / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за чинного керівництва вважається неефективним, тому планують повністю оновити його склад до кінця поточного року. Відповідне перезавантаження передбачене Меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про такі плани розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев, пише Інтерфакс-Україна.

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Перезавантаження БЕБ

За його словами, окрім внесення змін до законодавства про БЕБ, хочуть провести атестацію та призначити нового керівника за участю міжнародників. Це мають намір зробити до кінця 2023 року.

"Думаю, що до кінця року ми маємо вже навести там порядок повністю", —  повідомив він.

Те саме необхідно зробити у митниці та податковій службі, переконаний Гетманцев.

Пункт про перезавантаження БЕБ міститься у меморандумі з МВФ. Він там не випадковий, адже партнери стежать за діяльністю Бюро і незадоволені результатами.

"БЕБ — це найважливіший орган у сфері контролю за використанням фінансів, які вони (партнери, — Ред.) надають нам зараз і будуть надавати на відновлення. Це орган номер один. І залишити цей напрямок у тому стані, в якому він зараз, неможливо. Податкові міліціонери не повинні становити 80% персонального складу", — додав голова комітету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують підвищити заробітну плату для митників з метою запобігання корупції. Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав законопроєкт 6490-д.

Також ми писали, що за інформацією Податкового комітету, у 2022 році план з податків було виконано на 4/5. Державна митна служба виконала план із наповнення держбюджету лише на 57%. На початку повномасштабного вторгнення росії різке скорочення надходжень від митниці сталося через падіння обсягів імпорту та запровадження податкових пільг.

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