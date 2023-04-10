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Гетманцев планирует "навести порядок" в Бюро экономической безопасности: что изменится

10 апреля 2023 11:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гетманцев планирует навести порядок в Бюро экономической безопасности
Полностью перезагрузить БЭБ требует МВФ / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Бюро экономической безопасности (БЭБ) при действующем руководстве считают неэффективным, поэтому планируется полностью обновить его состав до конца текущего года. Соответствующая перезагрузка предусмотрена Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

О таких планах рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев, пишет Интерфакс-Украина.

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Перезагрузка БЕБ

По его словам, кроме внесения изменений в законодательство о БЭБ хотят провести аттестацию и назначить нового руководителя с участием международников. Это намерены сделать до конца 2023 года.

"Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью", — сообщил он.

То же нужно сделать в таможне и налоговой службе, убежден Гетманцев.

Пункт о перезагрузке БЭБ содержится в меморандуме с МВФ. Он там не случаен, ведь партнеры следят за деятельностью Бюро и недовольны результатами.

"БЭБ это важнейший орган в сфере контроля за использованием финансов, которые они (партнеры, Ред.) предоставляют нам сейчас и будут предоставлять на восстановление. Это орган номер один. И оставить это направление в том состоянии, в котором оно сейчас, невозможно". Налоговые милиционеры не должны составлять 80% персонального состава", — добавил глава комитета.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют повысить заработную плату для таможенников с целью предотвращения коррупции. Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал законопроект 6490-д.

Также мы писали, что, по информации Налогового комитета, в 2022 году план по налогам был выполнен на 4/5. Государственная таможенная служба выполнила план по наполнению госбюджета всего на 57%. В начале полномасштабного вторжения россии резкое сокращение поступлений от таможни произошло из-за падения объемов импорта и введения налоговых льгот.

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