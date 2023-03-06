Гранти для бізнесу — де отримати фінансову допомогу підприємствам

Гранти можна отримати від низки благодійних фондів

Українські підприємства, які перемістилися з небезпечних з регіонів, мають право на отримання безповоротної фінансової допомоги. Такі гранти можна оформити від низки благодійних фондів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій склали список, які існують програми допомоги, інформує пресслужба відомства.

Гранти для підприємців

Фінансова підтримка аграріїв

Українські аграрії можуть оформити гранти від Данської ради у справах біженців. Вона реалізовує програму бізнес-партнерства, спрямовану на підтримку саме агросектору та харчового виробництва.

Партнерство пропонують за принципом співінвестування. Розмір грантової підтримки може сягати 20 тис. доларів.

Деталі програми та умови участі оприлюднені за цим посиланням.

Програма "зеленого" відновлення

Також є підтримка української промисловості з боку програми EU4Environment. Йдеться про надання допомоги для "зеленого" відновлення промисловості та релокації підприємств.

Програма визначить потреби у відновленні переміщених промислових підприємств та наскільки можливе чи доцільне таке відновлення у конкретних регіонах.

Там можна отримати безкоштовну консультацію щодо дії програми. Для цього потрібно зареєструватися за посиланням.

Допомога та відновлення бізнесу

Окрім того, існує американська програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", де приймають грантові заявки на підтримку безперервності та відновлення бізнесу включно з переміщенням чи відновленням в умовах війни.

Для потрібно заповнити форму можна за посиланням.

Допомога від держави

В Україні власники бізнесу та громадяни, які хочуть стати підприємцями, можуть подати заяву про грантову програму від уряду "єРобота".

Йдеться про фінанси, які не потрібно повертати. На такі гранти можна реалізувати бізнес-ідеї, відкрити власне підприємство чи вкласти кошти в розвиток старого бізнесу. На порталі "Дія" міститься детальний опис програми. Там можна отримати гранти за чотирма напрямами.

Зокрема, за програмою "Власна справа" можна отримати до 250 тис. гривень на розвиток малого бізнесу, за умови створення бодай одного робочого місця.

Держпрограма "Новий рівень" поширюється на переробні підприємства. За нею можна отримати до 8 млн гривень на дороге обладнання чи збільшення виробничих потужностей.

Програма "Свій сад" покликана створити сади, ягідники чи виноградники площею від 1 до 25 га. За нею можна отримати до 400 тис. гривень за один гектар.

Держпрограма "Своя теплиця" передбачає надання до 7 млн гривень на тепличні господарства. Гроші можна витратити на створення тепличного комплексу, закупівлю насіння чи обладнання.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.