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Гранты для релокированного бизнеса: где получить финансовую помощь предприятиям

6 марта 2023 13:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Гранты для бизнеса – где получить финансовую помощь предприятиям
Гранты можно получить от ряда благотворительных фондов
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинские предприятия, переместившиеся из опасных из регионов, имеют право на получение безвозвратной финансовой помощи. Такие гранты оформляют благотворительные фонды.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составили список существующих программ помощи, информирует пресс-служба ведомства.

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Финансовая поддержка аграриев

Украинские аграрии могут оформить гранты от Датского совета по делам беженцев. Он реализует программу бизнес-партнерства, направленную на поддержку именно агросектора и пищевого производства.

Партнерство предлагается по принципу соинвестирования. Размер грантовой поддержки может достигать 20 тыс. долларов.

Детали программы и условия участия обнародованы по этой ссылке.

Программа "зеленого" восстановления

Также существует поддержка украинской промышленности со стороны программы EU4Environment. Речь идет о предоставлении помощи для "зеленого" восстановления промышленности и релокации предприятий.

Программа определит потребности в восстановлении перемещенных промышленных предприятий, насколько возможно и целесообразно ли это восстановление в конкретных регионах.

Там можно получить бесплатную консультацию по действию программы. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Помощь и восстановление бизнеса

Кроме того, существует американская программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", где принимают грантовые заявки на поддержку непрерывности и возобновления бизнеса, включая перемещение или восстановление в условиях войны.

Для этого нужно заполнить форму можно по ссылке.

Помощь от государства

В Украине владельцы бизнеса и граждане, желающие стать предпринимателями, могут подать заявление по грантовой программе от правительства "еРобота".

Речь идет о финансах, которые не нужно возвращать. На такие гранты можно реализовать бизнес-идеи, открыть собственное предприятие или вложить средства в развитие старого бизнеса. На портале "Дія" содержится подробное описание программы. Там можно получить гранты по четырем направлениям.

В частности, по программе "Собственное дело" можно получить до 250 тыс. гривен на развитие малого бизнеса, при создании хотя бы одного рабочего места.

Госпрограмма "Новый уровень" распространяется на перерабатывающие предприятия. По ней можно получить до 8 млн гривен на дорогостоящее оборудование или увеличение производственных мощностей.

Программа "Свой сад" призвана создать сады, ягодники или виноградники площадью от 1 до 25 га. По ней можно получить до 400 тыс. гривен за гектар.

Госпрограмма "Своя теплица" предусматривает предоставление до 7 млн гривен на тепличные хозяйства. Деньги можно потратить на создание тепличного комплекса, закупку семян или оборудования.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.

Ранее расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

 

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