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Гранты до 30 тыс. евро от Германии для украинцев: как оформить

21 апреля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гранты до 30 тыс. евро от Германии для украинцев — как оформить
Группа людей разрабатывает бизнес-план в офисе. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские предприниматели могут оформить гранты от германского правительства до 30 тысяч евро. Регистрация будет доступна еще несколько дней — до 25 апреля 2023 года.

Об этом напоминает издание Ukrainianingermany.

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Цель грантовой программы от Германии

Данные гранты от Германии являются одним из пунктов реализации программы "Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли".

Финансирует правительство Германии при поддержке Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основная цель программы — выход украинской продукции малых и крупных предприятий на европейский уровень.

Внедряют грантовую программу через два украинских финучреждения: банк "Львов" и "Ощадбанк".

Кто может быть участником

Программа доступна для украинских представителей микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) с бизнес-идеей или инвестиционным планом. Речь идет о:

  • микропредприятиях с сотрудниками до 20 человек и доходом за год до 2 млн. евро;
  • малых предприятиях с сотрудниками до 50 человек и доходом до 5 млн. евро в год;
  • средних — количество сотрудников до 250 человек и доход до 10 млн евро в год.

При этом участники должны соответствовать экологическим и социальным стандартам согласно действующему законодательству Украины.

Все предприятия должны содержать 70% личного капитала собственника, работать на рынке не менее года и получать прибыль.

На грантовые средства можно рассчитывать также на следующих условиях:

  • доля грантовых средств составит 30% от общей суммы проекта для перемещенных ММСП и 20% — для местных предприятий;
  • инвестпроект на сумму не может превышать 240 тысяч евро;
  • срок кредитования составляет один год для оборотных средств и два года;
  • есть возможность привлечения государственной кредитной программы "5-7-9".

Как зарегистрироваться в программе

Перед регистрацией необходимо собрать следующий пакет документов:

  • заявление в двух экземплярах (в "Ощадбанке" заполняется в отделении, в "Банке Львов" можно скачать по ссылке).
  • инвестиционный или бизнес-план;
  • отчет о грантах (детализированный);
  • документы на деятельность предприятия;
  • документы КВЭД;
  • среднегодовая численность персонала;
  • процент частного капитала на предприятии;
  • справка о чистой прибыли за 2021-2022 гг.

Консультации можно получить:

Напомним, украинские предприниматели, занимающиеся выращиванием и переработкой картофеля, могут получить финансовую поддержку по Программе USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Для этого нужно успеть подать заявку на участие в конкурсе.

Также мы писали, что украинский бизнес получил возможность оформить гранты в размере 10 тыс. евро (400 тыс. гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.

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