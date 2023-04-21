Гранты до 30 тыс. евро от Германии для украинцев: как оформить
Украинские предприниматели могут оформить гранты от германского правительства до 30 тысяч евро. Регистрация будет доступна еще несколько дней — до 25 апреля 2023 года.
Об этом напоминает издание Ukrainianingermany.
Цель грантовой программы от Германии
Данные гранты от Германии являются одним из пунктов реализации программы "Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли".
Финансирует правительство Германии при поддержке Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основная цель программы — выход украинской продукции малых и крупных предприятий на европейский уровень.
Внедряют грантовую программу через два украинских финучреждения: банк "Львов" и "Ощадбанк".
Кто может быть участником
Программа доступна для украинских представителей микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) с бизнес-идеей или инвестиционным планом. Речь идет о:
- микропредприятиях с сотрудниками до 20 человек и доходом за год до 2 млн. евро;
- малых предприятиях с сотрудниками до 50 человек и доходом до 5 млн. евро в год;
- средних — количество сотрудников до 250 человек и доход до 10 млн евро в год.
При этом участники должны соответствовать экологическим и социальным стандартам согласно действующему законодательству Украины.
Все предприятия должны содержать 70% личного капитала собственника, работать на рынке не менее года и получать прибыль.
На грантовые средства можно рассчитывать также на следующих условиях:
- доля грантовых средств составит 30% от общей суммы проекта для перемещенных ММСП и 20% — для местных предприятий;
- инвестпроект на сумму не может превышать 240 тысяч евро;
- срок кредитования составляет один год для оборотных средств и два года;
- есть возможность привлечения государственной кредитной программы "5-7-9".
Как зарегистрироваться в программе
Перед регистрацией необходимо собрать следующий пакет документов:
- заявление в двух экземплярах (в "Ощадбанке" заполняется в отделении, в "Банке Львов" можно скачать по ссылке).
- инвестиционный или бизнес-план;
- отчет о грантах (детализированный);
- документы на деятельность предприятия;
- документы КВЭД;
- среднегодовая численность персонала;
- процент частного капитала на предприятии;
- справка о чистой прибыли за 2021-2022 гг.
Консультации можно получить:
- "Ощадбанк" – tel: 0800219800 или онлайн-ссылкой;
- "Банк Львов" – tel: 0800505848.
Напомним, украинские предприниматели, занимающиеся выращиванием и переработкой картофеля, могут получить финансовую поддержку по Программе USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Для этого нужно успеть подать заявку на участие в конкурсе.
Также мы писали, что украинский бизнес получил возможность оформить гранты в размере 10 тыс. евро (400 тыс. гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.