Гроші на бізнес — ветерани-підприємці активно беруть гранти

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні понад 400 ветеранів–підприємців та членів їхніх сімей отримали кошти на бізнес. Вони стали переможцями конкурсів від Українського ветеранського фонду.

Про це йдеться на порталі Veteranfund.

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Як зазначається, ветерани війни вже отримали фінансування від 20 тис. до 3 млн гривень на започаткування та розвиток власної справи.

Відбирає проєкти для участі у конкурсних програмах Український Ветеранський Фонд.

Фахівці допомагають на етапі подання заявки, також надають консультації переможцям щодо кошторису, і щодо бухгалтерської документації, оскільки це бюджетні кошти і вони повинні витрачатися з окремого рахунку на чіткі позиції, прописані в кошторисі.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

ветерани, члени родин ветеранів війни загиблих/померлих та члени сімей загиблих/померлих захисників та захисниць України, зареєстрованих відповідно до норм законодавства як фізособи-підприємці;

юрособи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фіндопомоги, засновниками яких є ветерани, члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та члени сімей загиблих/померлих захисників та захисниць.

Зокрема, гроші ветерани та їхні родичі взяли на провадження такої діяльності:

відновлення бізнесу з надання послуг вантажних перевезень;

виробництво одягу;

соціальне житло;

видання книг;

виробництво візуального контенту (продакшн студія);

створення клінінгової компанії;

відкриття піцерії по франшизі.

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