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Гранти на бізнес — скільки ветеранів-підприємців вже отримали гроші

23 листопада 2023 10:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші на бізнес — ветерани-підприємці активно беруть гранти
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні понад 400 ветеранів–підприємців та членів їхніх сімей отримали кошти на бізнес. Вони стали переможцями конкурсів від Українського ветеранського фонду.

Про це йдеться на порталі Veteranfund.

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Як зазначається, ветерани війни вже отримали фінансування від 20 тис. до 3 млн гривень на започаткування та розвиток власної справи.

Відбирає проєкти для участі у конкурсних програмах Український Ветеранський Фонд.

Фахівці допомагають на етапі подання заявки, також надають консультації переможцям щодо кошторису, і щодо бухгалтерської документації, оскільки це бюджетні кошти і вони повинні витрачатися з окремого рахунку на чіткі позиції, прописані в кошторисі.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

  • ветерани, члени родин ветеранів війни загиблих/померлих та члени сімей загиблих/померлих захисників та захисниць України, зареєстрованих відповідно до норм законодавства як фізособи-підприємці;
  • юрособи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фіндопомоги, засновниками яких є ветерани, члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та члени сімей загиблих/померлих захисників та захисниць.

Зокрема, гроші ветерани та їхні родичі взяли на провадження такої діяльності:

  • відновлення бізнесу з надання послуг вантажних перевезень;
  • виробництво одягу;
  • соціальне житло;
  • видання книг;
  • виробництво візуального контенту (продакшн студія);
  • створення клінінгової компанії;
  • відкриття піцерії по франшизі.

Більше про бізнес

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розповіло про можливість для українського бізнесу вийти на міжнародний рівень — ринок Польщі. Щоб встановити нові контакти, потрібно встигнути пройти реєстрацію.

Також ми писали, що українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.

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