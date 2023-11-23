Гроші на бізнес — ветерани-підприємці активно беруть гранти

Гранти на бізнес — скільки ветеранів-підприємців вже отримали гроші
В Україні понад 400 ветеранів–підприємців та членів їхніх сімей отримали кошти на бізнес. Вони стали переможцями конкурсів від Українського ветеранського фонду.
Про це йдеться на порталі Veteranfund.
Деталі програми підтримки ветеранів
Як зазначається, ветерани війни вже отримали фінансування від 20 тис. до 3 млн гривень на започаткування та розвиток власної справи.
Відбирає проєкти для участі у конкурсних програмах Український Ветеранський Фонд.
Фахівці допомагають на етапі подання заявки, також надають консультації переможцям щодо кошторису, і щодо бухгалтерської документації, оскільки це бюджетні кошти і вони повинні витрачатися з окремого рахунку на чіткі позиції, прописані в кошторисі.
Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:
- ветерани, члени родин ветеранів війни загиблих/померлих та члени сімей загиблих/померлих захисників та захисниць України, зареєстрованих відповідно до норм законодавства як фізособи-підприємці;
- юрособи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фіндопомоги, засновниками яких є ветерани, члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та члени сімей загиблих/померлих захисників та захисниць.
Зокрема, гроші ветерани та їхні родичі взяли на провадження такої діяльності:
- відновлення бізнесу з надання послуг вантажних перевезень;
- виробництво одягу;
- соціальне житло;
- видання книг;
- виробництво візуального контенту (продакшн студія);
- створення клінінгової компанії;
- відкриття піцерії по франшизі.
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