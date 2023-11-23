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Гранты на бизнес — сколько ветеранов-предпринимателей уже получили деньги

23 ноября 2023 10:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги на бизнес — ветераны-предприниматели активно берут гранты
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине более 400 ветеранов-предпринимателей и членов их семей получили средства на бизнес. Они стали победителями конкурсов Украинского ветеранского фонда.

Об этом говорится на портале Veteranfund.

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Детали программы поддержки ветеранов

Как отмечается, ветераны войны уже получили финансирование от 20 тыс. до 3 млн. гривен на начало и развитие собственного дела.

Отбор проектов для участия в конкурсных программах осуществляет Украинский Ветеранский Фонд.

Специалисты помогают на этапе подачи заявки, также предоставляют консультации победителям по смете и бухгалтерской документации, поскольку это бюджетные средства и они должны расходоваться с отдельного счета на четкие позиции, прописанные в смете.

Подавать заявки на финансирование проектов могут:

  • ветераны, члены семей ветеранов войны погибших/умерших и члены семей погибших/умерших защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с нормами законодательства как физлица-предприниматели;
  • юрлица, зарегистрированные не позднее чем за два года до получения финпомощи, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших/умерших ветеранов войны и члены семей погибших/умерших защитников и защитниц.

В частности, деньги ветераны и их родственники взяли на осуществление такой деятельности:

  • возобновление бизнеса по оказанию услуг грузоперевозок;
  • производство одежды;
  • социальное жилье;
  • издание книг;
  • производство визуального контента (продакшн студия);
  • создание клининговой компании;
  • открытие пиццерии по франшизе.

Больше о бизнесе

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины рассказало о возможности для украинского бизнеса выйти на международный уровень — рынок Польши. Чтобы установить новые контакты, необходимо успеть пройти регистрацию.

Также мы писали, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет министров.

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