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Гранты в 10 тысяч евро от Евросоюза: как и кто может получить

6 апреля 2023 12:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гранты в 10 тысяч евро от Евросоюза — как и кто может получить
Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский бизнес получил возможность оформить гранты в 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кто имеет право на гранты

Как отметили в ведомстве со ссылкой на платформу USF, украинские предприниматели могут получить денежную помощь на развитие собственного дела.

Заявки принимаются от бизнесменов, зарегистрированных в следующих областях:

  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Херсонской;
  • Харьковской;
  • Запорожский;
  • Николаевской;
  • Луганской;
  • Донецкий;
  • Днепропетровской;
  • Одесской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской
  • Киевской (кроме Киева).

Требования к претендентам:

  • собственники предприятий должны быть гражданами Украины;
  • предприятия не находятся и не работают на временно оккупированных территориях;
  • количество сотрудников — 11-249 человек;
  • претендент может подать только одну заявку;
  • у компании нет дочерних предприятий в россии и странах, включенных в санкционный список;
  • компания в течение 24 месяцев не получала гранты от GIZ и других международных проектов или организаций международной помощи;
  • компания имеет потенциал для расширения производства.

Предприятия должны заниматься следующим:

  • производством или снабжением пищевой продукции;
  • относиться к сферам, поддерживающим производителей или поставщиков продовольствия;
  • задействованы в производстве вентиляционных систем или промышленных холодильников;
  • задействованы в производстве оборудования и машин для производства продуктов и напитков.

Как зарегистрироваться

Регистрация осуществляется на сайте платформы USF в разделе "Грантовая программа для малого и среднего бизнеса" по ссылке.

По условиям программы, десять участников получат гранты по 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) в поддержку предпринимательства.

Стоит отметить, что в Украине почти половина компаний занимаются торговлей. В частности, особенно большие финансовые обороты у некоторых продуктовых сетей, что вытекает из данных о финансовой отчетности компаний за 2022 год.

Напомним, полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине, и, по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство в свою очередь открывает программы поддержки, в том числе кредитование.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

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