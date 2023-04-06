Гранты в 10 тысяч евро от Евросоюза: как и кто может получить
Украинский бизнес получил возможность оформить гранты в 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кто имеет право на гранты
Как отметили в ведомстве со ссылкой на платформу USF, украинские предприниматели могут получить денежную помощь на развитие собственного дела.
Заявки принимаются от бизнесменов, зарегистрированных в следующих областях:
- Сумской;
- Черниговской;
- Херсонской;
- Харьковской;
- Запорожский;
- Николаевской;
- Луганской;
- Донецкий;
- Днепропетровской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Полтавской
- Киевской (кроме Киева).
Требования к претендентам:
- собственники предприятий должны быть гражданами Украины;
- предприятия не находятся и не работают на временно оккупированных территориях;
- количество сотрудников — 11-249 человек;
- претендент может подать только одну заявку;
- у компании нет дочерних предприятий в россии и странах, включенных в санкционный список;
- компания в течение 24 месяцев не получала гранты от GIZ и других международных проектов или организаций международной помощи;
- компания имеет потенциал для расширения производства.
Предприятия должны заниматься следующим:
- производством или снабжением пищевой продукции;
- относиться к сферам, поддерживающим производителей или поставщиков продовольствия;
- задействованы в производстве вентиляционных систем или промышленных холодильников;
- задействованы в производстве оборудования и машин для производства продуктов и напитков.
Как зарегистрироваться
Регистрация осуществляется на сайте платформы USF в разделе "Грантовая программа для малого и среднего бизнеса" по ссылке.
По условиям программы, десять участников получат гранты по 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) в поддержку предпринимательства.
Стоит отметить, что в Украине почти половина компаний занимаются торговлей. В частности, особенно большие финансовые обороты у некоторых продуктовых сетей, что вытекает из данных о финансовой отчетности компаний за 2022 год.
Напомним, полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине, и, по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство в свою очередь открывает программы поддержки, в том числе кредитование.
Также мы писали, что с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.