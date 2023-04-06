Гранты в 10 тысяч евро от Евросоюза — как и кто может получить

Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.

Украинский бизнес получил возможность оформить гранты в 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Кто имеет право на гранты

Как отметили в ведомстве со ссылкой на платформу USF, украинские предприниматели могут получить денежную помощь на развитие собственного дела.

Заявки принимаются от бизнесменов, зарегистрированных в следующих областях:

Сумской;

Черниговской;

Херсонской;

Харьковской;

Запорожский;

Николаевской;

Луганской;

Донецкий;

Днепропетровской;

Одесской;

Кировоградской;

Полтавской

Киевской (кроме Киева).

Требования к претендентам:

собственники предприятий должны быть гражданами Украины;

предприятия не находятся и не работают на временно оккупированных территориях;

количество сотрудников — 11-249 человек;

претендент может подать только одну заявку;

у компании нет дочерних предприятий в россии и странах, включенных в санкционный список;

компания в течение 24 месяцев не получала гранты от GIZ и других международных проектов или организаций международной помощи;

компания имеет потенциал для расширения производства.

Предприятия должны заниматься следующим:

производством или снабжением пищевой продукции;

относиться к сферам, поддерживающим производителей или поставщиков продовольствия;

задействованы в производстве вентиляционных систем или промышленных холодильников;

задействованы в производстве оборудования и машин для производства продуктов и напитков.

Как зарегистрироваться

Регистрация осуществляется на сайте платформы USF в разделе "Грантовая программа для малого и среднего бизнеса" по ссылке.

По условиям программы, десять участников получат гранты по 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) в поддержку предпринимательства.

Стоит отметить, что в Украине почти половина компаний занимаются торговлей. В частности, особенно большие финансовые обороты у некоторых продуктовых сетей, что вытекает из данных о финансовой отчетности компаний за 2022 год.

Напомним, полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине, и, по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство в свою очередь открывает программы поддержки, в том числе кредитование.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.