Курс долара дозволяє — у якій валюті тримати заощадження

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку національна валюта стрімко зміцнюється. З огляду на це, експерти радять тримати заощадження не тільки в доларах, а й в гривні.

Про це розповів доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Т. Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач під час телемарафону "Єдині новини".

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Зокрема, експерт оцінив, що буде з курсом валют через нові зобов’язання України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"З валютою все буде добре. Бо насправді ці умови МВФ — це не натомість, це на радість. Переважна більшість вимог МВФ співпадає з вимогами експертного середовища щодо антикорупції, щодо фінансової системи і її стабільності", — зауважив він.

За словами фахівця, програма розширеного фінансування передбачає поступові зміни, які мають відбутися в українській економіці і з приватизацією, і валютним курсом.

"На валютний курс впливає в меншій ступені МВФ, хоча позитивно впливає, звичайно, надходження грошей до золотовалютних українських резервів. Основне — в Україні мало гривні, а багато доларів. Ми отримуємо єврову, доларову допомогу. Аграрії продають власні долари для того, щоб за гривні закуповувати на внутрішньому ринку необхідне насіння, захист для рослин, техніку тощо. Тому витрати відповідно несуть в гривнях. Через це курс гривні посилюється, гривня потрібна бізнесу, громадянам", — розповів він.

Гривневі заощадження

Тому дефіциту американської валюти, як раніше, вже немає. Долар цього року може сягнути і 42 гривень, але за позитивного сценарію, триматиметься на рівні 37-38 гривень. У зв'язку з цим експерт радить тримати заощадження і в гривні. На його думку, вона зараз стала міцною та забезпеченою. Це дасть можливість підтримувати українську економіку.

"Резерви Національного банку зростають, вони зараз найбільші від 2011 року. Відповідно у нас є можливість втримати цей курс. Більш того — ми зменшили закупівлі та імпорт енергоносіїв. Це теж знижує тиск на гривню. Нам всім варто менше турбуватися про курс. Він, звісно, важливий. Звісно, майте заощадження і у валюті, і в гривні. Не цурайтеся гривні. Гривні — міцна валюта, вона забезпечена і дає нам можливість тримати нашу економіку. Тому не бійтеся інвестувати в гривню, брати в кредити гривню. Все це дуже позитивно", — наголосив Андрій Длігач.

Прогнози МВФ

За прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), у середньому офіційний курс цього року становитиме 40,7 гривні за долар. Це значно вище, ніж нинішній фіксований курс Національного банку України (НБУ) на рівні 36,6 гривні.

Проте показник менший від урядового прогнозу, прописаного у Державному бюджеті на 2023 рік. Середньорічний курс долара у 2023 році очікується на рівні 42 гривні за долар, згідно з Держбюджетом. Як кажуть експерти, готівковий курс буде вищий на 10-15%.

Скільки зараз коштує валюта

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,67, а продають за 37,77 грн. Євро купують за 40,90, а продають за 41,10 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн — 37,55 грн;

Ощадбанк — 37,30 грн — 38,25;

Укрексімбанк — 37,45 грн — 38,05 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

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