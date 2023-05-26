Гроші на догляд за пенсіонером — хто і як може отримати

Чоловік пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні громадяни можуть отримувати компенсацію за надання послуг непрофесійного догляду за людиною літнього віку. Для цього достатньо зібрати відповідний пакет документів.

Такі компенсації передбачені урядовою постановою № 859.

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Про те, що громадяни можуть отримувати щомісячні виплати за надання догляду за родичами похилого віку чи особою з інвалідністю, йдеться у постанові Кабінету міністрів України. Там окреслені деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Минулого року уряд вніс зміни до відповідної постанови. Тепер для того, щоб отримувати компенсації, людині, яка надає послуги з догляду на непрофесійній основі, має підпадати під такі критерії:

потрібно мати родинні зв'язки з тим, хто потребує догляду.

необхідно проживати з особою, якій потрібен догляд, на одній житловій площі, бути пов’язаною з нею спільним побутом, а також мати взаємні права з обов’язками.

При цьому потрібне підтвердження про проблеми зі здоров'ям людини медичними документами.

Документи, які необхідні на оформлення

Такий громадянин має надати в органи соціального захисту наступний пакет документів:

паспорт заявника та того, хто потребує соцпослуг (разом із заявою);

ідентифікаційний код (обох);

заяву про згоду на надання соцпослуги;

заяву про згоду отримувати соцпослуги;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена родини за попередні пів року);

довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (для людей з інвалідністю);

висновок лікарської комісії медзакладу про необхідність у догляді за такими громадянами внаслідок когнітивних порушень;

висновок лікарської комісії про необхідність у догляді за невиліковно хворими громадянами, якщо через порушення функцій організму не можуть обслуговувати себе, пересуватися.

Яка сума компенсації

Сума компенсації залежить від доходів і визначають її індивідуально для окремо кожного одержувача.

Компенсацію розраховують як різницю між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць, встановленим на 1 січня поточного року (від 1 січня 2023 року — це 2 589 гривень) та середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців особи, яка надає соціальні послуги.

Середньомісячний дохід особи, яка надає соцпослуги, обчислюють шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу її родини на кількість членів сім’ї.

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Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про запуск механізму, покликаного збільшити розмір майбутніх виплат. Йдеться про добровільні страхові внески.

Також ми писали, що українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів.