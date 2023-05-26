Деньги по уходу за пенсионером — кто и как может получить

Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине граждане могут получать компенсацию за предоставление услуг непрофессионального ухода за пожилым человеком. Для этого достаточно собрать пакет документов.

Такие компенсации предусмотрены правительственным постановлением №859.

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О том, что граждане могут получать ежемесячные выплаты за предоставление ухода за родственниками пожилого возраста или лицом с инвалидностью, говорится в постановлении Кабинета министров Украины. Там указаны некоторые вопросы относительно назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

В прошлом году правительство внесло изменения в соответствующее постановление. Теперь для того, чтобы получать компенсации, человеку, предоставляющему услуги по уходу на непрофессиональной основе, должен подпадать под следующие критерии:

нужно иметь родственные связи с тем, кто нуждается в уходе;

необходимо проживать с лицом, требующим ухода, на одной жилой площади, быть связанным с ним общим бытом, а также иметь взаимные права с обязанностями.

При этом необходимо подтверждение о проблемах со здоровьем человека медицинскими документами.

Документы, необходимые для оформления

Такой гражданин должен предоставить в органы социальной защиты следующий пакет документов:

паспорт заявителя и нуждающегося в соцуслугах (вместе с заявлением);

идентификационный код (обоих);

заявление о согласии на предоставление соцуслуги;

заявление о согласии получать соцуслуги;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие полгода);

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для людей с инвалидностью);

заключение врачебной комиссии медучреждения о необходимости в уходе за такими гражданами в результате когнитивных нарушений;

заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за неизлечимо больными гражданами, если из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя, передвигаться.

Какая сумма компенсации

Сумма компенсации зависит от доходов и определяют ее индивидуально для каждого получателя.

Компенсацию рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным на 1 января текущего года (от 1 января 2023 года — это 2 589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев лица, предоставляющего социальные услуги.

Среднемесячный доход лица, оказывающего соцуслуги, исчисляется путем разделения среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи.

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