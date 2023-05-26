Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Деньги по уходу за пенсионером: кто и как может получить arrow

Деньги по уходу за пенсионером: кто и как может получить

26 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги по уходу за пенсионером — кто и как может получить
Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане могут получать компенсацию за предоставление услуг непрофессионального ухода за пожилым человеком. Для этого достаточно собрать пакет документов.

Такие компенсации предусмотрены правительственным постановлением №859.

Читайте также:

Кто имеет право на госпомощь за уход

О том, что граждане могут получать ежемесячные выплаты за предоставление ухода за родственниками пожилого возраста или лицом с инвалидностью, говорится в постановлении Кабинета министров Украины. Там указаны некоторые вопросы относительно назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

В прошлом году правительство внесло изменения в соответствующее постановление. Теперь для того, чтобы получать компенсации, человеку, предоставляющему услуги по уходу на непрофессиональной основе, должен подпадать под следующие критерии:

  • нужно иметь родственные связи с тем, кто нуждается в уходе;
  • необходимо проживать с лицом, требующим ухода, на одной жилой площади, быть связанным с ним общим бытом, а также иметь взаимные права с обязанностями.

При этом необходимо подтверждение о проблемах со здоровьем человека медицинскими документами.

Документы, необходимые для оформления

Такой гражданин должен предоставить в органы социальной защиты следующий пакет документов:

  • паспорт заявителя и нуждающегося в соцуслугах (вместе с заявлением);
  • идентификационный код (обоих);
  • заявление о согласии на предоставление соцуслуги;
  • заявление о согласии получать соцуслуги;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие полгода);
  • справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для людей с инвалидностью);
  • заключение врачебной комиссии медучреждения о необходимости в уходе за такими гражданами в результате когнитивных нарушений;
  • заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за неизлечимо больными гражданами, если из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя, передвигаться.

Какая сумма компенсации

Сумма компенсации зависит от доходов и определяют ее индивидуально для каждого получателя.

Компенсацию рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным на 1 января текущего года (от 1 января 2023 года — это 2 589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев лица, предоставляющего социальные услуги.

Среднемесячный доход лица, оказывающего соцуслуги, исчисляется путем разделения среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о запуске механизма, призванного увеличить размер будущих выплат. Речь идет о добровольных страховых взносах.

Также мы писали, что украинские граждане теряют стаж, на основе которого устанавливают будущие пенсионные выплаты из-за неправильных записей в трудовых книжках. Пенсия зависит от четкого соблюдения требований наполнения этих документов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас