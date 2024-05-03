Допомога на дітей у 2024 році — як змінились суми виплат

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава продовжує виплачувати різноманітні види допомоги на дітей. Відомо, на які суми можна розраховувати, адже розміри виплат зросли.

Про перелік грошових допомог та суми виплат повідомляють Fakty.

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За нормами законодавства, громадянки можуть вийти в декрет з 30-го тижня вагітності. Для цього потрібен листок непрацездатності/електронний лікарняний.

"Декретні" призначають усім жінкам (навіть неповнолітнім), які не застраховані в державній системі соцстрахування.

Розміри грошової допомоги визначають так:

загальний — 100% від рівня середньомісячного доходу жінки у розрахунку на місяць;

мінімальний розмір — 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць, проте не менше 757 гривень.

Розмір виплат жінці, яка офіційно працює, буде залежати від її заробітку за останні 12 місяців роботи перед тим, як піти у декретну відпустку. Для безробітних громадянок допомога визначатиметься на основі допомоги з безробіття.

Сума виплат не може бути меншою, ніж сума допомоги, обчисленої із мінімальної заробітної плати. Цьогоріч розміри такі:

максимальна допомога для громадянок, які працюють — 106,5 тис. гривень на місяць;

мінімальна допомога для жінок, які працюють — 7,1 тис. гривень на місяць.

Грошова допомога при народженні дитини

У 2024 році збереглась державна допомога, яку надають при народженні малюка. Її розмір — 41,28 тис. гривень. Перший транш допомоги становить 10,32 тис. гривень, далі виплати здійснюють рівними частинами упродовж трьох років щомісяця, тобто по 860 гривень.

Громадяни можуть скористатися спецпослугою "єМалятко", надіславши заявку та отримавши кілька послуг одразу:

реєстрацію народження дитини, адресу проживання;

призначення фіндопомоги при народженні дитини;

призначення грошової допомоги багатодітним родинам.

"Пакунок малюка" у 2024 році

Також діє програма "Пакунка малюка", що містить найбільш необхідні речі для дитини.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, у 2024 році збільшиться кількість товарів, які мають попит. Зокрема, багаторазових вологостійких пелюшок та теплого одягу.

Також батьки його можна забрати грошима. Під час війни онлайн це зробити не можна, а треба прийти особисто у центр соцзахисту з документами:

заявою про бажання отримати Пакунок малюка/гроші замість нього;

паспортом;

копією свідоцтва про народження дитини;

довідкою з пологового будинку про те, що родина не отримувала Пакунок малюка.

Сума грошової компенсації за "Пакунок малюка" становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (у 2024-му — 2,56 тис. гривень) — 7,68 тис. гривень.

Грошова допомога самотнім матерям

Таку допомогу надають на дітей самотнім матерям, які не перебувають у шлюбі, одиноким усиновлювачам, якщо у свідоцтві про народження дитини/документі про народження дитини відсутній запис про батька/матір.

Розмір допомоги розраховують як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальна допомога на дітей у 2024 році:

діти до шести років — 2,56 тис. гривень;

діти від шести до 18 років — 3,19 тис. гривень;

студенти стаціонару віком від 18 до 23 років — 3,02 тис. гривень.

Під час воєнного стану та упродовж одного місяця після його завершення виплату допомоги не зупиняють, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.

Аліменти на дітей у 2024 році

У 2024 році гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, який сплачує батько/матір, якщо у них низькі доходи, має становити щонайменше 50% від розміру прожиткового мінімуму для дитини певного віку:

діти до шести років — 2,56 тис. гривень;

діти до шести до 18 років — 3,19 тис. гривень;

діти 18-23 років — 3,028 тис. гривень.

Гроші для дітей, над якими встановлена опіка

Також існує допомога опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування, а самі виплати є власністю дитини.

Сума допомоги залежить від прожиткового мінімуму та дорівнює 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2024-му суми такі:

діти до шести років — 6,407 тис. гривень;

діти від шести до 18-ти років — 7,99 тис. гривень.

Виплати дітям-переселенцям

Відповідну грошову допомогу надають дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) через повномасштабну війну.

Розмір такої допомоги незмінний — для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат становить 3 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ матеріальної допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.

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