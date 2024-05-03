Помощь на детей в 2024 году — как изменились суммы выплат

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году государство продолжает выплачивать различные виды помощи на детей. Известно, на какие суммы можно рассчитывать, ведь размеры выплат выросли.

О перечне денежных пособий и суммах выплат сообщают Fakty.

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По нормам законодательства, гражданки могут выходить в декрет с 30-й недели беременности. Для этого необходим листок нетрудоспособности/электронный больничный.

"Декретные" назначают всем женщинам (даже несовершеннолетним), не застраховавшимся в государственной системе соцстрахования.

Размеры денежной помощи определяют следующим образом:

общий — 100% от уровня среднемесячного дохода женщины в расчете на месяц;

минимальный размер — 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц, однако не менее 757 гривен.

Размер выплат официально работающей женщине будет зависеть от ее заработка за последние 12 месяцев работы перед тем, как уйти в декретный отпуск. Для безработных гражданок помощь будет определяться на основе пособий по безработице.

Сумма выплат не может быть меньше суммы пособия, исчисленной из минимальной заработной платы. В этом году размеры таковы:

максимальная помощь для работающих гражданок — 106,5 тыс. гривен в месяц;

минимальная помощь для работающих женщин — 7,1 тыс. гривен в месяц.

Денежная помощь при рождении ребенка

В 2024 году сохранилась государственная помощь, оказываемая при рождении малыша. Ее размер— 41,28 тыс. гривен. Первый транш пособия составляет 10,32 тыс. гривен, далее выплаты осуществляют равными частями в течение трех лет ежемесячно, то есть по 860 гривен.

Граждане могут воспользоваться спецуслугой "Малятко", отправив заявку и получив несколько услуг сразу:

регистрацию рождения ребенка, адрес проживания;

назначение финпомощи при рождении ребенка;

назначение денежной помощи многодетным семьям.

"Пакунок малюка" в 2024 году

Также действует программа "Пакунок малюка". Он содержит наиболее необходимые вещи для ребенка.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, в 2024 году увеличится количество товаров, пользующихся спросом. В частности, многоразовых влагостойких пеленок и теплой одежды.

Также родители могут забрать его деньгами. Во время войны онлайн это сделать нельзя, а нужно прийти лично в центр соцзащиты с документами:

заявлением о желании получить пакет ребенка/деньги вместо него;

паспортом;

копией свидетельства рождения ребенка;

справкой из роддома о том, что семья не получала пакунок.

Сумма денежной компенсации за пакет малыша составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (в 2024-м — 2,56 тыс. гривен) — 7,68 тыс. гривен.

Денежная помощь одиноким матерям

Такую помощь оказывают на детей одиноким матерям, не состоящим в браке, одиноким усыновителям, если в свидетельстве о рождении ребенка/документе о рождении ребенка отсутствует запись об отце/матери.

Размер пособия рассчитывают как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальная помощь на детей в 2024 году:

дети до шести лет — 2,56 тыс. гривен;

дети от шести до 18 лет — 3,19 тыс. гривен;

студенты стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 3,02 тыс. гривен.

Во время военного положения и в течение одного месяца после его завершения выплату пособия не останавливают, даже если получатель пропустил срок его пересмотра.

Алименты на детей в 2024 году

В 2024 году гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, уплачиваемых отцом/матерью, если у них низкие доходы, должен составлять не менее 50% от размера прожиточного минимума для ребенка определенного возраста:

дети до шести лет — 2,56 тыс. гривен;

дети до шести до 18 лет — 3,19 тыс. гривен;

дети 18-23 лет — 3,028 тыс. гривен.

Деньги для детей, над которыми установлена опека

Также существует помощь опекунам детей, лишенных родительской опеки, а сами выплаты являются собственностью ребенка.

Сумма пособия зависит от прожиточного минимума и равна 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2024-м суммы таковы:

дети до шести лет — 6,407 тыс. гривен;

дети от шести до 18 лет — 7,99 тыс. гривен.

Выплаты детям-переселенцам

Соответствующее пособие оказывают детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за полномасштабной войны.

Размер такой помощи неизменен — для лиц с инвалидностью и детей сумма ежемесячных выплат составляет 3 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений материальной помощи на оздоровление. Известно, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.

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