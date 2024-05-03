Помощь на детей в 2024 году — как изменились суммы выплат

Денежная помощь детям во время войны — какие изменения в 2024 году
В 2024 году государство продолжает выплачивать различные виды помощи на детей. Известно, на какие суммы можно рассчитывать, ведь размеры выплат выросли.
О перечне денежных пособий и суммах выплат сообщают Fakty.
Выплаты по беременности и родам
По нормам законодательства, гражданки могут выходить в декрет с 30-й недели беременности. Для этого необходим листок нетрудоспособности/электронный больничный.
"Декретные" назначают всем женщинам (даже несовершеннолетним), не застраховавшимся в государственной системе соцстрахования.
Размеры денежной помощи определяют следующим образом:
- общий — 100% от уровня среднемесячного дохода женщины в расчете на месяц;
- минимальный размер — 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц, однако не менее 757 гривен.
Размер выплат официально работающей женщине будет зависеть от ее заработка за последние 12 месяцев работы перед тем, как уйти в декретный отпуск. Для безработных гражданок помощь будет определяться на основе пособий по безработице.
Сумма выплат не может быть меньше суммы пособия, исчисленной из минимальной заработной платы. В этом году размеры таковы:
- максимальная помощь для работающих гражданок — 106,5 тыс. гривен в месяц;
- минимальная помощь для работающих женщин — 7,1 тыс. гривен в месяц.
Денежная помощь при рождении ребенка
В 2024 году сохранилась государственная помощь, оказываемая при рождении малыша. Ее размер— 41,28 тыс. гривен. Первый транш пособия составляет 10,32 тыс. гривен, далее выплаты осуществляют равными частями в течение трех лет ежемесячно, то есть по 860 гривен.
Граждане могут воспользоваться спецуслугой "Малятко", отправив заявку и получив несколько услуг сразу:
- регистрацию рождения ребенка, адрес проживания;
- назначение финпомощи при рождении ребенка;
- назначение денежной помощи многодетным семьям.
"Пакунок малюка" в 2024 году
Также действует программа "Пакунок малюка". Он содержит наиболее необходимые вещи для ребенка.
Как сообщили в Министерстве социальной политики, в 2024 году увеличится количество товаров, пользующихся спросом. В частности, многоразовых влагостойких пеленок и теплой одежды.
Также родители могут забрать его деньгами. Во время войны онлайн это сделать нельзя, а нужно прийти лично в центр соцзащиты с документами:
- заявлением о желании получить пакет ребенка/деньги вместо него;
- паспортом;
- копией свидетельства рождения ребенка;
- справкой из роддома о том, что семья не получала пакунок.
Сумма денежной компенсации за пакет малыша составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (в 2024-м — 2,56 тыс. гривен) — 7,68 тыс. гривен.
Денежная помощь одиноким матерям
Такую помощь оказывают на детей одиноким матерям, не состоящим в браке, одиноким усыновителям, если в свидетельстве о рождении ребенка/документе о рождении ребенка отсутствует запись об отце/матери.
Размер пособия рассчитывают как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Максимальная помощь на детей в 2024 году:
- дети до шести лет — 2,56 тыс. гривен;
- дети от шести до 18 лет — 3,19 тыс. гривен;
- студенты стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 3,02 тыс. гривен.
Во время военного положения и в течение одного месяца после его завершения выплату пособия не останавливают, даже если получатель пропустил срок его пересмотра.
Алименты на детей в 2024 году
В 2024 году гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, уплачиваемых отцом/матерью, если у них низкие доходы, должен составлять не менее 50% от размера прожиточного минимума для ребенка определенного возраста:
- дети до шести лет — 2,56 тыс. гривен;
- дети до шести до 18 лет — 3,19 тыс. гривен;
- дети 18-23 лет — 3,028 тыс. гривен.
Деньги для детей, над которыми установлена опека
Также существует помощь опекунам детей, лишенных родительской опеки, а сами выплаты являются собственностью ребенка.
Сумма пособия зависит от прожиточного минимума и равна 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2024-м суммы таковы:
- дети до шести лет — 6,407 тыс. гривен;
- дети от шести до 18 лет — 7,99 тыс. гривен.
Выплаты детям-переселенцам
Соответствующее пособие оказывают детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за полномасштабной войны.
Размер такой помощи неизменен — для лиц с инвалидностью и детей сумма ежемесячных выплат составляет 3 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений материальной помощи на оздоровление. Известно, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.
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