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Грошова допомога на дітей за кордоном — як отримати 40 тис. гривень

24 квітня 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога до 40 тис. грн — як отримати гроші на дітей за кордоном
Жінка з дитиною. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів надана можливість оформити матеріальну допомогу на дітей, які перебувають за кордоном. Йдеться про суму від 25 тис. до 40 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на організацію "СОС Дитячі Містечка".

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Як зазначають у пресслужбі, гроші можуть надати прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів/піклувальників, куди влаштували двоє та більше неповнолітніх дітей, які на момент звернення перебувають за кордоном.

Територіально проєкт з надання грошової цільової благодійної допомоги поширюється на всю Україну, окрім окупованих територій та зон гарячих точок.

Які передбачені суми допомоги

У рамках програми підтримки передбачаються такі розміри допомоги:

  • 25 тис. гривень виплатять особам, до сімей яких влаштували дітей, які зараз перебувають у Польщі, країнах Східної Європи (Болгарії, Угорщині, Молдові, Румунії, Словаччині, Чехії).
  • 35 тис. гривень передбачені для осіб, до сімей яких влаштували дітей, які зараз перебувають у Німеччині, країнах Західної та Північної Європи (Австрії, Бельгії, Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, Франції, Греції, Іспанії, Італії, Хорватії, Данії, Норвегії, Швеції, Латвії, Литві, Естонії).
  • 40 тис. гривень виплатять особам, до сімей яких влаштовані діти, які нині перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, не вказаних вище.

Кошти нададуть законному представнику дітей.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб взяти участь у програмі, заявникам, які підпадають під зазначені критерії, потрібно звернутися в уповноважені органи та служби у справах дітей за місцем перебування.

Після цього уповноважені органи та служби у справах дітей направлять офіційний лист-звернення про надання допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за межами країни, на сім’ю та здійснення їх влаштування до сімейних форм виховання на е-пошту організації.

Деталі можна уточнити за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.

Також громадяни мають у 2024 році право на оформлення страхових виплат. Подавати відповідні заяви можна дистанційно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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