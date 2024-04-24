Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Денежная помощь на детей за границей — как получить 40 тыс. гривен arrow

Денежная помощь на детей за границей — как получить 40 тыс. гривен

24 апреля 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь до 40 тыс. грн — как получить деньги на детей за границей
Женщина с ребенком. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов предоставлена возможность оформить материальную помощь на детей, находящихся за рубежом. Речь идет о сумме от 25 до 40 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, ссылаясь на организацию "СОС Дитячі Містечка".

Читайте также:

Кто имеет право на финпомощь на детей

Как отмечают в пресс-службе, деньги могут предоставить приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов/попечителей, куда устроили двое и более несовершеннолетних детей, на момент обращения находящихся за границей.

Территориально проект предоставления денежной целевой благотворительной помощи распространяется на всю Украину, кроме оккупированных территорий и зон горячих точек.

Какие предусмотрены суммы пособия

В рамках программы поддержки предусмотрены следующие размеры помощи:

  • 25 тыс. гривен выплатят лицам, в семьи которых устроили детей, которые сейчас находятся в Польше, странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия).
  • 35 тыс. гривен предусмотрены для лиц, в семьи которых устроили детей, которые сейчас находятся в Германии, странах Западной и Северной Европы (Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Франции, Греции, Испании, Италии, Хорватии, Дании, Норвегии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии).
  • 40 тыс. гривен выплатят лицам, в семьи которых устроены дети, ныне находящиеся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Средства предоставят законному представителю детей.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы принять участие в программе, заявителям, подпадающим под указанные критерии, следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту нахождения.

После этого уполномоченные органы и службы по делам детей направят официальное письмо-обращение о предоставлении помощи для обеспечения прав детей, находящихся за пределами страны, на семью и осуществления их устройства к семейным формам воспитания на е-почту организации.

Детали можно уточнить по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

Также граждане имеют в 2024 году право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

выплаты
дети
финансовая помощь
деньги
материальная помощь
денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри