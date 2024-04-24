Помощь до 40 тыс. грн — как получить деньги на детей за границей

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В Украине приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов предоставлена возможность оформить материальную помощь на детей, находящихся за рубежом. Речь идет о сумме от 25 до 40 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, ссылаясь на организацию "СОС Дитячі Містечка".

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Как отмечают в пресс-службе, деньги могут предоставить приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов/попечителей, куда устроили двое и более несовершеннолетних детей, на момент обращения находящихся за границей.

Территориально проект предоставления денежной целевой благотворительной помощи распространяется на всю Украину, кроме оккупированных территорий и зон горячих точек.

Какие предусмотрены суммы пособия

В рамках программы поддержки предусмотрены следующие размеры помощи:

25 тыс. гривен выплатят лицам, в семьи которых устроили детей, которые сейчас находятся в Польше, странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия).

35 тыс. гривен предусмотрены для лиц, в семьи которых устроили детей, которые сейчас находятся в Германии, странах Западной и Северной Европы (Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Франции, Греции, Испании, Италии, Хорватии, Дании, Норвегии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии).

40 тыс. гривен выплатят лицам, в семьи которых устроены дети, ныне находящиеся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Средства предоставят законному представителю детей.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы принять участие в программе, заявителям, подпадающим под указанные критерии, следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту нахождения.

После этого уполномоченные органы и службы по делам детей направят официальное письмо-обращение о предоставлении помощи для обеспечения прав детей, находящихся за пределами страны, на семью и осуществления их устройства к семейным формам воспитания на е-почту организации.

Детали можно уточнить по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

Также граждане имеют в 2024 году право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.