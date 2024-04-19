Страхові виплати у 2024 році — українцям розповіли хто і як може подати заяву

Українці можуть отримати страхові виплати — як подати заяву
Українці у 2024 році мають право на оформлення страхових виплат. Подавати відповідні заяви можна дистанційно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).
Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.
Які є види страхових виплат
Як зазначають у Пенсійному фонді, йдеться про страхові виплати для потерпілих на виробництві або членів їхніх родин. Такі громадяни можуть подавати заяви на страхові виплати.
Існують такі види заяв про призначення (перерахунок/продовження) страхових виплат через нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання:
- заява на призначення, перерахунок чи пролонгування страхових виплат у зв'язку з нещасним випадком на виробництві/професійним захворюванням;
- заява на призначення, перерахунок, продовження страхових виплат через смерть годувальника;
- заява на відшкодування витрат на поховання потерпілої особи та пов'язаних з цим ритуальних послуг;
- заява про здійснення страхових виплат;
- заява на компенсацію видатків.
Сервіс надають застрахованим громадянам, які авторизувалися на порталі за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП).
Як українцям подати заяву на страхові виплати
У ПФУ оприлюднили алгоритм правильної подачі заяви на призначення чи перерахунок страхових виплат через портал фонду. Для цього потрібно:
- увійти на веб-портал електронних послуг за допомогою КЕП;
- у меню зліва знайти розділ Комунікації з ПФУ, у ньому вибрати Заяву на страхову виплату;
- узгодити дистанційне інформування та натиснути Продовжити;
- у вікні Заяви на страхову виплату з наданого переліку вибрати потрібний вид заяви;
- заповнити всі обов'язкові поля у заяві, які позначені зірочкою;
- додати скан-копії необхідних документів, погодитися на передачу та обробку персональних даних та натиснути Сформувати заяву;
- перевірити дані сформованої заяви, підписати її за допомогою КЕП та відправити до ПФУ.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році країни Європи продовжують надавати фінансову підтримку українським переселенцям, які знайшли там порятунок від війни. Найбільша кількість українців зосереджена у п'яти країнах: Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Чехії.
Також ми писали, що ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.
Читайте Новини.LIVE!