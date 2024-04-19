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Українці можуть отримати страхові виплати — як подати заяву

19 квітня 2024 09:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Страхові виплати у 2024 році — українцям розповіли хто і як може подати заяву
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці у 2024 році мають право на оформлення страхових виплат. Подавати відповідні заяви можна дистанційно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

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Які є види страхових виплат

Як зазначають у Пенсійному фонді, йдеться про страхові виплати для потерпілих на виробництві або членів їхніх родин. Такі громадяни можуть подавати заяви на страхові виплати.

Існують такі види заяв про призначення (перерахунок/продовження) страхових виплат через нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання:

  • заява на призначення, перерахунок чи пролонгування страхових виплат у зв'язку з нещасним випадком на виробництві/професійним захворюванням;
  • заява на призначення, перерахунок, продовження страхових виплат через смерть годувальника;
  • заява на відшкодування витрат на поховання потерпілої особи та пов'язаних з цим ритуальних послуг;
  • заява про здійснення страхових виплат;
  • заява на компенсацію видатків.

Сервіс надають застрахованим громадянам, які авторизувалися на порталі за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП).

Як українцям подати заяву на страхові виплати

У ПФУ оприлюднили алгоритм правильної подачі заяви на призначення чи перерахунок страхових виплат через портал фонду. Для цього потрібно:

  • увійти на веб-портал електронних послуг за допомогою КЕП;
  • у меню зліва знайти розділ Комунікації з ПФУ, у ньому вибрати Заяву на страхову виплату;
  • узгодити дистанційне інформування та натиснути Продовжити;
  • у вікні Заяви на страхову виплату з наданого переліку вибрати потрібний вид заяви;
  • заповнити всі обов'язкові поля у заяві, які позначені зірочкою;
  • додати скан-копії необхідних документів, погодитися на передачу та обробку персональних даних та натиснути Сформувати заяву;
  • перевірити дані сформованої заяви, підписати її за допомогою КЕП та відправити до ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році країни Європи продовжують надавати фінансову підтримку українським переселенцям, які знайшли там порятунок від війни.  Найбільша кількість українців зосереджена у п'яти країнах: Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Чехії.

Також ми писали, що ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.

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