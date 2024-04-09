Денежная помощь от благотворительного фонда Единство за будущее — условия проекта

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь от благотворительного фонда "Единство за будущее". В рамках программы поддержки можно получить 54 тыс. грн. на семью в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского благотворительного фонда "Единство" за будущее".

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Кто имеет право на денежную помощь

Действие проекта по оказанию материальной поддержки распространяется на три региона:

Черниговский;

Сумской;

Харьковский.

Он направлен на поддержку такой уязвимой категории населения как семьи с детьми, пострадавшие от войны и проживающие сейчас в вышеперечисленных регионах.

Финподдержку могут получить местные жители, переселенцы и вернувшиеся домой внутренние перемещенные лица (ВПЛ). Обязательным условием является то, что доход на человека не может быть выше 5,4 тыс. грн. Также следует принадлежать к одной из уязвимых категорий лиц:

семьи с детьми, имеющими родителей/опекунов;

семьи, где пенсионеры опекают несовершеннолетних детей;

семьи, где есть дети с инвалидностью;

семьи с родителями, у которых есть инвалидность;

одинокие матери или родители.

Размер помощи от благотворителей

В рамках программы предполагается предоставление выплат в размере 3,6 тыс. грн. Срок финансирования составляет три месяца — всего 10,8 тыс. грн.

Средства будут начислены для каждого члена семьи. Максимально — на пятерых человек. Многодетная семья сможет получить 54 тысячи гривен.

Число получателей выплат ограничено, поэтому организаторы призывают обращаться только тем, кто действительно попал в сложную жизненную ситуацию и остро нуждается в средствах.

Как зарегистрироваться на финпомощь

Для того, чтобы оформить помощь, нужно обратиться в местную громаду. А именно — в отдел соцзащиты населения. Фонд подписал Меморандумы о сотрудничестве по многоцелевой денежной помощи.

Приоритет будут предоставлять людям с ранениями и травмами, онкобольным украинцам, нуждающимся в химиотерапии или хирургической операции.

Также выплаты могут предоставиться повторно, но только в критических ситуациях. Комиссия будет рассматривать соответствующие заявки в индивидуальном порядке.

Проконсультироваться можно по телефону: 067 106 53 40.

Проект будет действовать до июля этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине граждане, не имеющие работы, могут присоединиться к Армии восстановления и получать ежемесячные выплаты. С апреля 2024 года оплата такого труда увеличилась до 12 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине с апреля 2024 года ввели новую денежную помощь на детей. Речь идет о программе "Ребенок не один", в рамках которой можно получить 11 тыс. грн.