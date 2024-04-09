Денежная помощь от благотворительного фонда Единство за будущее — условия проекта

Денежная помощь в 54 тыс. грн на семью — кто может получить
В Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь от благотворительного фонда "Единство за будущее". В рамках программы поддержки можно получить 54 тыс. грн. на семью в трех областях.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожского благотворительного фонда "Единство" за будущее".
Кто имеет право на денежную помощь
Действие проекта по оказанию материальной поддержки распространяется на три региона:
- Черниговский;
- Сумской;
- Харьковский.
Он направлен на поддержку такой уязвимой категории населения как семьи с детьми, пострадавшие от войны и проживающие сейчас в вышеперечисленных регионах.
Финподдержку могут получить местные жители, переселенцы и вернувшиеся домой внутренние перемещенные лица (ВПЛ). Обязательным условием является то, что доход на человека не может быть выше 5,4 тыс. грн. Также следует принадлежать к одной из уязвимых категорий лиц:
- семьи с детьми, имеющими родителей/опекунов;
- семьи, где пенсионеры опекают несовершеннолетних детей;
- семьи, где есть дети с инвалидностью;
- семьи с родителями, у которых есть инвалидность;
- одинокие матери или родители.
Размер помощи от благотворителей
В рамках программы предполагается предоставление выплат в размере 3,6 тыс. грн. Срок финансирования составляет три месяца — всего 10,8 тыс. грн.
Средства будут начислены для каждого члена семьи. Максимально — на пятерых человек. Многодетная семья сможет получить 54 тысячи гривен.
Число получателей выплат ограничено, поэтому организаторы призывают обращаться только тем, кто действительно попал в сложную жизненную ситуацию и остро нуждается в средствах.
Как зарегистрироваться на финпомощь
Для того, чтобы оформить помощь, нужно обратиться в местную громаду. А именно — в отдел соцзащиты населения. Фонд подписал Меморандумы о сотрудничестве по многоцелевой денежной помощи.
Приоритет будут предоставлять людям с ранениями и травмами, онкобольным украинцам, нуждающимся в химиотерапии или хирургической операции.
Также выплаты могут предоставиться повторно, но только в критических ситуациях. Комиссия будет рассматривать соответствующие заявки в индивидуальном порядке.
Проконсультироваться можно по телефону: 067 106 53 40.
Проект будет действовать до июля этого года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине граждане, не имеющие работы, могут присоединиться к Армии восстановления и получать ежемесячные выплаты. С апреля 2024 года оплата такого труда увеличилась до 12 тыс. грн.
Также мы писали, что в Украине с апреля 2024 года ввели новую денежную помощь на детей. Речь идет о программе "Ребенок не один", в рамках которой можно получить 11 тыс. грн.
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