Біженці у Чехії — хто і який розмір допомоги отримає у 2024 році

Чеські крони в руках. Фото: money24.od.u

У 2024 році Чехія продовжує надавати українським біженцям матеріальну допомогу, яка у визначений час залежить від прожиткового мінімуму, необхідного для існування. Особи з категорій уразливості мають право на підвищений розмір виплат.

Про те, які умови надання грошової допомоги у Чехії, повідомляють Факти. ICTV.

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Умови та розмір виплат у Чехії у 2024 році

Як пише видання, цьогоріч грошові виплати розглядаються як необхідна підтримка на забезпечення життєвих потреб і одночасно допомога на проживання. При цьому враховують всі доходи й заощадження заявників.

За інформацією Мінпраці та соціальних справ країни, упродовж перших п'яти місяців фіндопомога дорівнює встановленому прожитковому мінімуму, після цього — мінімуму, необхідному для існування. Це відбувається, якщо дорослі працездатні громадяни не намагаються забезпечити самі себе і не є вразливими особами.

Так, упродовж перших 150 днів після надання тимчасового захисту розмір грошової допомоги для біженців такий:

діти віком до шести років — 3,49 тис. крон;

діти від шести до 10 років — 4,18 тис. крон;

діти з інвалідністю — 5,23 тис. крон;

дорослі громадяни — 4,86 тис. крон;

особи з інвалідністю — 7,29 тис. крон.

Через пів року після надання тимчасового захисту, розмір допомоги для дорослих інший:

дорослі громадяни — 3,13 тис. крон;

дорослі громадяни із категорії вразливості — 4,86 тис. крон;

особи з інвалідністю — 7,29 тис. крон.

Виплати для дітей після 150-денного перебування під захистом надалі залишаються незмінні.

Заявники мають вказувати загальний залишок на всіх банківських рахунках станом на останній день минулого місяця. Якщо з’ясують, що залишок на рахунку вищий за регулярний дохід, то його зіставлять із сумою матеріальної допомоги.

Не потрібно додавати до загального балансу:

гуманітарну допомогу;

екстрену негайну допомогу;

гроші від фондів та асоціацій з інтеграції чи Дитячих фондів ООН.

Як отримати допомогу біженцям

Таким чином, разом із заявкою на грошову допомогу необхідно надати банківські виписки з усіх рахунків із чеських та іноземних банків.

Громадяни можуть подавати заяви у відділенні Управління праці Чехії. Надалі це дозволяється робити онлайн.

Уточнити деталі щодо надання допомоги можна за номером телефону Центру зайнятості Чеської Республіки:

950 180 100;

- написавши на електронну пошту:

Там можна отримати інформацію українською мовою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ірландія може скоротити розмір соціальної допомоги для біженців з України. Уряд планує більш ефективно використовувати бюджетні ресурси.

Також ми писали, що у 2024 році у більш ніж 60% українських біженців, які перебувають за кордоном, зросли доходи проти довоєнного показника. Також за цей час зросла частка тих, хто залучений до роботи.